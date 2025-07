Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra fitxa a Javier Vicario per dos cursos i el cedeix al Barakaldo per gaudir de minuts a 1a RFEF

El central arriba lliure després de jugar la temporada passada amb l'Arenas de Getxo sota les ordres de l'ara tècnic tricolor Ibai Gómez

L’FC Andorra ha anunciat avui la incorporació, lliure, de Javier Vicario, a qui ha cedit al Barakaldo per a la següent temporada. El central, que ha signat per dos anys, va aconseguir l’ascens amb l’Arenas de Getxo el curs passat i enguany gaudirà de minuts amb un equip que va lluitar per la zona mitjana-alta de Primera RFEF.

Nascut a San Leonardo de Yagüe fa 23 annys, Vicario és un jugador esquerrà format al Numancia que va jugar dues temporades al filial de la Roma. Després del seu pas per Itàlia va tornar a Sòria, i el darrer curs el va jugar a les files de l’Arenas de Getxo sota les ordres de l’ara tècnic tricolor Ibai Gómez. Amb ell, juntament amb Aitor Uzkudun i Alejandro Ibarrondo, van aconseguir l’ascens a Primera RFEF.