L’FC Andorra es trasllada durant dos dies a Encamp per donar impuls a la campanya d’abonats

A menys d’una setmana del retorn del futbol professional al Principat, l’FC Andorra es traslladarà demà i demà passat a Encamp per donar impuls a la campanya d’abonats. Així, tothom qui es faci abonat a la parada que el club situarà al Complex Esportiu i Sociocultural de la parròquia encampadana rebrà dues invitacions pel partit contra el Burgos d’aquest diumenge (17.00 hores).
“Encamp serà casa nostra aquest nou curs. I n’estem encantats”, han citat des de l’entitat presidida als despatxos per Gerard Piqué, afegint que per això, juntament amb el Comú d’Encamp, s’ha muntat un estand “per poder-se abonar presencialment”. L’horari d’atenció, esmenten, serà de 09.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores.