  • Jastin Garcia, un dels més destacats de l'FC Andorra durant el partit. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra es queda a poc de donar la campanada després de remuntar un Almeria que acaba vencent (3-2)

Lautaro de León ha tingut el desempat tricolor des del punt de penal, al minut 70, però Andrés Fernández li ha negat amb una magnífica estirada

L’FC Andorra s’ha quedat a ben poc de donar la sorpresa a Almeria, en un partit que ha acabat amb desfeta per 3-2 i ha suposat el quart partit consecutiu sense conèixer la victòria −cosa que només ha fet una vegada en els darrers set duels−. A més, mantenint-se amb 29 punts, l’equip podria cloure la jornada en posició de descens, depenent del que faci l’Osca, el Valladolid i la Reial Societat B.

Just al primer minut, els locals l’han tingut per partida doble per obrir la llauna quan Adrián Embarba s’ha fet amb una mala passada de Sergio Molina, en horitzontal, perquè Áron Yaakobishvili aturés el mà a mà. El refús se l’ha quedat Sergio Arribas qui, provant amb una vaselina, ha vist com Gael Alonso li ha negat el gol sobre la línia. El migcampista ofensiu sí que ha trobat el premi poc després amb un autèntic golàs (9′). Una nova mala passada de Molina, repetint de central, ha recaigut sobre el madrileny, qui s’ha desfet del seu parell i ha picat l’esfèrica per sobre el porter hongarès estant ja dins l’àrea. L’empat l’ha tingut Minsu a les seves botes al cap de dos minuts, però no ha trobat porteria.

A l’inici, els tricolor no s’han trobat en cap moment còmodes, si bé Andrés Fernández ha hagut d’aparèixer un parell de vegades per evitar l’u a u durant el primer quart d’hora fins que, posteriorment, l’encontre s’ha igualat. De fet, els de Carles Manso han anat a més, i s’han sabut fer amb la pilota mostrant més activitat i amb un Jastin Garcia destacat per l’esquerra. Així, trobant els espais en llarg a l’esquena de la defensa andalusa, i després d’accions sense perill, han fet la igualada (39′). L’onzena cavalcada de Thomas Carrique pel carril dret ha clos amb una centrada per baix d’aquest que l’extrem portuguès, cedit pel Girona, ha engaltat de primeres, topant amb Federico Bonini i acabant al fons de la xarxa.

L’11 inicial de l’FC Andorra. | @FCANDORRA

A la represa, la mateixa dinàmica que a l’inici, amb errades no forçades dels pirenaics i amb els almeriencs més actius en atac. N’ha tingut una de molt clara Arribas, però a la primera que els ha arribat als andorrans, han capgirat el marcador (52′). Yeray Cabanzón ha provat des de la frontal amb un tir al pal llarg, que ha acabat al pal i amb Dani Villahermosa fent-se amb el refús tot sol per encanonar amb l’interior davant un Fernández superat. Poc els ha durat l’alegria, ja que Miguel de la Fuente, rebent a l’esquena d’un Gael Alonso molt poc agressiu, ha conduït fins a l’àrea petita per fer una altra vaselina a Yaakobishvili (58′).

El matx ha continuat sent de tu a tu fins que Daijiro Chirino ha comès un penal sobre Villahermosa (68′), el qual ha xutat Lautaro de León perquè Fernández, amb una magnífica estirada, l’enviés a córner per mantenir la igualada. Amb tot, no han abaixat els braços, i el porter ha tornat a ser protagonista negant la remuntada al mateix Villahermosa després d’una bona jugada de Josep Cerdà (75′). A partir de llavors, els de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ han posat una marxa més, i han acabat sent ells qui s’han endut el triomf gràcies a Leo Baptistão, finalitzant un ràpid contracop i deixant el definitiu 3-2 (83′).

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

