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  • Les dependències dels Mossos d'Esquadra, a la Seu d'Urgell. | ACN
El Periòdic d'Andorra
Successos

Els Mossos detenen tres persones a la Seu després de descobrir un home lligat de mans i peus al maleter d’un cotxe

Els sospitosos han intentat fugir d'un control policial i han estat interceptats a l'N-260, mentre que la víctima presentava un cop al cap

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones per intentar segrestar un home que havien tancat al maleter del seu vehicle. Segons publica l’ACN, els fets han tingut lloc a les 01.00 hores a la Seu d’Urgell, quan una patrulla que feia un control estàtic ha detectat un cotxe que ha fet una maniobra estranya quan els ha vist. Llavors ha seguit la marxa i després de donar l’alerta, una patrulla de trànsit ha aconseguit aturar el cotxe sospitós a l’N-260, amb l’ajuda de la Policia Local. L’home tancat al maleter estava lligat de mans i peus, tenia un cop al cap i ha estat traslladat a un centre hospitalari. Les tres persones detingudes estan acusades d’un delicte de detenció il·legal i la Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la investigació.

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