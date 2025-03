L’FC Andorra dedicarà el març a la visibilització del paper de la dona en la societat i en l’esport

L’FC Andorra, fidel al seu compromís social, continua amb el projecte ‘Un equip, una comunitat’, amb el qual cada mes dona suport a diferents causes socials. Aquest març, l’entitat esportiva el dedicarà a la visibilització del paper de la dona en la societat i en l’esport, en col·laboració amb l’Associació de Dones d’Andorra (ADA).



Així doncs, amb l’ADA, destinaran els seus recursos i altaveu a donar visibilitat a la seva tasca i a impulsar iniciatives que reivindiquin el paper de la dona en l’esport i en tots els àmbits. A més, al llarg del mes, el club tricolor durà a terme diferents accions per sensibilitzar i reforçar aquest missatge. “La presència d’ADA serà clau en aquesta campanya, per promoure la tasca que duen a terme i conscienciar sobre la importància d’avançar cap a una societat més igualitària”, han esmentat des de l’FC Andorra.