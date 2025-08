FC Andorra - Tercera equipació

L’FC Andorra completa el trio d’equipacions amb una samarreta negra i escut brillant per a la lluentor de les valls

El club ha escollit els carrers d’Escaldes-Engordany, amb la font de les banyeres com a teló de fons junt amb els jugadors Nieto, Lautaro Cerdà i Gael

L’FC Andorra ha revelat aquest dimarts la seva tercera i última equipació per a la temporada, completant així el trio de samarretes per al nou curs. Aquesta nova indumentària aposta per un disseny totalment negre, combinant elegància i modernitat amb un detall que no passarà desapercebut: l’escut iridescent que brilla en la foscor.

Per a la presentació oficial, el club ha escollit un escenari emblemàtic: els carrers d’Escaldes-Engordany, amb la font de les banyeres com a teló de fons. Els jugadors Manu Nieto, Lautaro de León, Josep Cerdà i Gael Alonso han estat els encarregats de lluir la nova samarreta en una sessió fotogràfica que destaca la connexió entre la foscor de la nit andorrana i la brillantor característica de les parròquies centrals. Amb aquest nou disseny, l’FC Andorra ofereix una alternativa estètica i funcional a les dues equipacions ja presentades anteriorment, reafirmant el seu compromís amb el disseny i la identitat del país.

Lautaro de León amb la nova samarreta. | @FCANDORRA

A més, el club ha anunciat una promoció especial per als abonats d’aquesta temporada, que podran adquirir qualsevol de les tres samarretes amb un 50% de descompte. Les equipacions estaran disponibles a la venda properament. .