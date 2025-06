Futbol - Play-off de Primera RFEF

L’FC Andorra certifica l’ascens a LaLiga Hypermotion amb una victòria decisiva a Ponferrada (0-1)

Els tricolor culminen la permanència al futbol professional en un partit d’alta tensió i amb més de 300 aficionats andorrans a les grades

Esforç, suor i una temporada amb final feliç. L’FC Andorra ha obtingut la recompensa més esperada del curs després de derrotar a una Ponferradina per la mínima, però que assegura la presència dels de ‘Beto’ Company al futbol professional. La plaça a LaLiga Hypermotion ja està assegurada.

Partit decisiu el que s’ha viscut aquest dissabte a l’estadi municipal El Toralín. I ambdós equips ho sabien. De fet, els tricolor no han estat sols, ja que més de 300 veus s’han sentit a terres lleoneses davant una afició de més de 5.000 aficionats locals. Els de Company han sortit amb ganes de cercar trencar les taules des de ben aviat, però, a mesura que anaven passant els minuts, la Ponferradina ha trobat la forma de fer portar la tranquil·litat i l’estabilitat al verd, posant alhora un fre als visitants. De fet, han estat moltes les oportunitats dels locals, totes elles sense encert. Les més clares han estat al minut quatre, on Álvaro Bustos ha fet una passada des de la línia de fons per Yeray Cabanzón que, tot i fer un xut bo, ha estat una mica forçat i ha acabat fora. Al 12′, novament Bustos ha estat protagonista en rebre una centrada a l’espai de Borja Valle on ha intentat rematar sense èxit.

Per banda tricolor, poca intervenció d’Andrés Prieto, però les aturades o aproximacions de l’FC Andorra han estat amb molt perill. La primera realment clara no ha arribat fins al 30′, on el ja habitual Manu Nieto ho ha intentat després de fer-se una carrera des del mig del camp, seguit de dos defenses lleonesos que han evitat el primer gol dels visitants. Després, dues bones centrades de falta, primer des de la banda esquerra i després de vora de l’àrea que han acabat en córners. Així doncs, s’ha arribat a la mitja part sense moviments en el digital.

En la represa, s’ha viscut un canvi a la gespa i s’ha reflectit en tots els aspectes. L’agressivitat ha tornat a la banqueta tricolor de la mateixa forma que ho ha fet la fam de gol. Álvaro Martín (52′) ha xutat dins de l’àrea una pilota que ha acabat picant en el travesser i tocant els dits de Prieto. Tan sols dos minuts després, el mateix Prieto ha comès l’errada que li ha costat a la ‘Ponfe’ l’eliminatòria. Manu Nieto ha entrat a l’àrea quasi sol i, en un intent d’aturar la jugada, ha acabat sortint i forçant un penal. A la primera, el dorsal nou de l’FC Andorra no ha pogut enviar-la al fons de la xarxa, però en el rebuig sí. Un 0-1 que no només donava aire als visitants, sinó que també els feia somiar ben alt.

Uns somnis que, a partir del minut 60, han estat penjant d’un fil, ja que Valle ha marcat de cap després d’una falta. Tanmateix, la jugada seria anul·lada per posició antireglamentària. L’FC Andorra tenia l’oportunitat per rematar el resultat amb el segon gol que no ha arribat per manca de pressió i un excés de passivitat no pròpia d’un equip que acabava d’anotar.

Amb sis minuts d’afegit i els nervis a flor de pell, Nico Ratti ha estat novament el salvador d’un equip que, amb el xiulet final, ha acabat celebrant un ascens que es necessitava com es necessita l’aire per respirar.