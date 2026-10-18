Concòrdia vol ‘endurir’ els requisits per obrir noves universitats i reforçar el control de l’AQUA sobre tots els centres

Concòrdia ha presentat un total de 16 esmenes al projecte de modificació de la Llei de l’ensenyament superior amb l’objectiu de reforçar els mecanismes de planificació i avaluació del sistema universitari andorrà. Les propostes se centren en tres àmbits: donar més pes a l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior (ENES), concretar les competències de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i establir criteris perquè la implantació de noves institucions universitàries respongui a les necessitats del país.
Una de les principals modificacions plantejades afecta l’ENES, la qual Concòrdia vol consolidar com a instrument d’ordenació del sistema mitjançant plans quinquennals. La formació proposa que aquests documents parteixin d’una diagnosi de l’oferta formativa existent, de la població universitària i de la demanda actual, incorporant també una previsió de les necessitats futures del sistema educatiu i del mercat laboral. Aquesta informació hauria de servir per orientar tant la creació de noves titulacions com la distribució dels recursos i la implantació de centres.
Pel que fa a l’obertura de noves universitats privades i altres institucions d’ensenyament superior, les esmenes estableixen que la seva autorització hauria d’estar vinculada als objectius de l’ENES. D’aquesta manera, Concòrdia planteja que les sol·licituds se sotmetin a una avaluació que vagi més enllà del compliment dels requisits formals i tingui en compte criteris de necessitat, sostenibilitat i adequació a la realitat andorrana. Entre els aspectes que s’haurien d’examinar hi figuren l’oferta universitària existent, l’evolució de l’alumnat, les necessitats del mercat laboral, els sectors estratègics i l’impacte sobre el territori, les infraestructures, els serveis i, si escau, els recursos públics.
En aquesta mateixa línia, el grup parlamentari defensa ampliar la participació dels actors implicats en l’elaboració de l’estratègia. Abans de la seva aprovació per part del Govern, el document s’hauria de trametre a la comissió legislativa competent del Consell General, a l’AQUA, a Andorra Recerca i Innovació, a la Universitat d’Andorra (UdA) i a la resta d’institucions d’ensenyament superior autoritzades. La proposta pretén incorporar aquests organismes al procés de definició de les directrius que han d’orientar el sistema universitari.
Un altre dels blocs d’esmenes aborda el professorat i el personal investigador, amb la voluntat que les universitats disposin d’equips qualificats i estables, adequats al nombre d’estudiants, a les titulacions impartides i a les necessitats de recerca. Concòrdia proposa revisar les categories professionals segons les competències, les qualificacions i les responsabilitats exercides, evitant requisits de titulació o dedicació excessivament rígids quan no siguin necessaris. També planteja ampliar les possibilitats de col·laboració amb professionals, centres de recerca i altres institucions.
Pel que fa a l’AQUA, la formació vol definir-la legalment com «l’encarregada de vetllar per l’assegurament extern de la qualitat de l’ensenyament superior». Això comportaria que totes les institucions haguessin de sotmetre’s a avaluacions i acreditacions periòdiques de l’agència «abans de la seva autorització, durant la seva implantació i funcionament i amb posterioritat». Paral·lelament, les esmenes proposen eliminar la potestat del Govern de fer el seguiment de les institucions i establir un termini màxim de sis mesos, des de l’entrada en vigor de la llei, per elaborar el reglament que determini els efectes legals de les avaluacions de l’AQUA.
Finalment, Concòrdia incorpora dues modificacions relacionades amb les titulacions i els mecanismes de garantia de qualitat. D’una banda, planteja impedir que els títols propis utilitzin les denominacions reservades a les titulacions estatals o als nivells corresponents del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ), per evitar confusions entre els estudiants. De l’altra, defensa que totes les institucions integrades en el sistema andorrà estiguin sotmeses a controls externs de qualitat, independentment de si ofereixen titulacions estatals o títols propis.