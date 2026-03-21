  • Minsu, durant una jugada del partit. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra cau contra l’Eibar i trenca la bona dinàmica en un partit decidit a pilota aturada abans del descans

Els tricolor dominen la primera meitat i generen ocasions, però un gol de Nolaskoain en un córner condiciona el duel i deixa sense resposta l'equip

L’FC Andorra ha posat punt final a la seva bona dinàmica de resultats després de caure davant l’Eibar a Encamp en un partit que s’ha decidit en una acció a pilota aturada just abans del descans. Tot i una primera meitat correcta dels tricolors, el gol visitant ha marcat el desenvolupament del duel.

Així, i davant un rival replegat prop de la seva àrea, els de Carlos Manso han intentat portar el pes del joc des de l’inici, movent la pilota d’una banda a l’altra i buscant generar perill a través dels extrems. En aquest escenari, l’FC Andorra ha disposat de diverses arribades clares durant el primer temps, la més destacada en una bona acció de Petxa que ha acabat amb una rematada de Minsu lleugerament desviada. Abans de la mitja hora, Imanol ho ha provat de falta directa i, poc després, Jastin ha enviat un xut que ha fregat el pal.

Malgrat aquest domini, el conjunt visitant ha sabut aprofitar la seva primera aproximació amb perill per avançar-se en el marcador. Peru Nolaskoain ha transformat una acció de córner al minut 38, en una jugada que ha sorprès la defensa tricolor. Abans del descans, l’Eibar encara ha generat un parell d’arribades més.

Amb el marcador en contra davant un rival sòlid en defensa, el partit s’ha complicat per a l’FC Andorra. A la represa, els locals no han trobat la profunditat necessària per capgirar la situació. Yeray, qui havia entrat després del descans, ho ha intentat amb un parell de xuts llunyans, però sense encert. Amb el pas dels minuts i sense capacitat per generar ocasions clares, els tricolor no han pogut reaccionar i han acabat cedint la derrota.

L'FC Andorra s'encomana a la continuïtat perquè "ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí"

Notícies relacionades
La FACIP avala eliminar el carnet de pescador per simplificar tràmits i evitar traves, especialment per als estrangers
El MoraBanc Andorra cau a la pròrroga davant el Bilbao després de cedir en un temps extra marcat per l’encert visitant
Fitch Ratings manté la qualificació ‘A-’, però alerta de riscos en matèria d’habitatge, mà d’obra i diversificació

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gina del Rio es queda fora de les finals a l’sprint de Lake Placid després de finalitzar 41a a la classificatòria prèvia
  • Esports
Bartumeu Gabriel acaba 27è a l’eslàlom de Pozza di Fassa en una jornada discreta per als equips andorrans
  • Esports
Žan Tabak assenyala que “tots, inclús jo, hem de fer un pas més perquè el que estem fent fins ara no és suficient”
Entrevistes esportives
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
