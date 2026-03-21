L’FC Andorra cau contra l’Eibar i trenca la bona dinàmica en un partit decidit a pilota aturada abans del descans

L’FC Andorra ha posat punt final a la seva bona dinàmica de resultats després de caure davant l’Eibar a Encamp en un partit que s’ha decidit en una acció a pilota aturada just abans del descans. Tot i una primera meitat correcta dels tricolors, el gol visitant ha marcat el desenvolupament del duel.
Així, i davant un rival replegat prop de la seva àrea, els de Carlos Manso han intentat portar el pes del joc des de l’inici, movent la pilota d’una banda a l’altra i buscant generar perill a través dels extrems. En aquest escenari, l’FC Andorra ha disposat de diverses arribades clares durant el primer temps, la més destacada en una bona acció de Petxa que ha acabat amb una rematada de Minsu lleugerament desviada. Abans de la mitja hora, Imanol ho ha provat de falta directa i, poc després, Jastin ha enviat un xut que ha fregat el pal.
Malgrat aquest domini, el conjunt visitant ha sabut aprofitar la seva primera aproximació amb perill per avançar-se en el marcador. Peru Nolaskoain ha transformat una acció de córner al minut 38, en una jugada que ha sorprès la defensa tricolor. Abans del descans, l’Eibar encara ha generat un parell d’arribades més.
Amb el marcador en contra davant un rival sòlid en defensa, el partit s’ha complicat per a l’FC Andorra. A la represa, els locals no han trobat la profunditat necessària per capgirar la situació. Yeray, qui havia entrat després del descans, ho ha intentat amb un parell de xuts llunyans, però sense encert. Amb el pas dels minuts i sense capacitat per generar ocasions clares, els tricolor no han pogut reaccionar i han acabat cedint la derrota.