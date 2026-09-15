Les beques d’Alt Rendiment arriben a 150 esportistes i el ministeri impulsa un programa d’orientació acadèmica

El Programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) compta enguany amb un pressupost de 456.346 euros, xifra que es repartirà entre 150 becats que, sumats als 224 de l’Esport-Estudi, esdevenen un total de 374 esportistes sota el paraigua de Govern. La novetat és, a més, la creació del Programa d’Orientació als Esportistes (PROES), amb el qual el Ministri d’Esports, en col·laboració amb l’Àrea de Joventut i Voluntariat, vol oferir una atenció personalitzada als esportistes envers la seva trajectòria acadèmica [tindran la prioritat] i també un acompanyament en la transició al món laboral al final de la carrera.
«Invertir en els nostres esportistes és invertir en el futur de l’esport andorrà», ha mencionat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Com els anys anteriors, el nivell més alt dins la ‘piràmide’ de les beques és l’Elit, en el qual es troben vuit esportistes com Joan Verdú (32.000 euros), Mònica Doria (32.000 euros) i Roger Puig (30.000 euros). Just per sota, en Pre-elit, hi ha ‘Ari’ Fenés (6.000 euros) i Arnau Soldevila (3.000 euros), qui ha decidit fer un pas al costat quant al calendari competitiu marcat per la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM).
Al Nivell Promeses s’hi troben 36 esportistes, d’entre els quals destaquen Naiara Liñán i Oriol Olm, «a tocar» de l’Elit i enguany percebent 15.000 i 16.000 euros respectivament
Al Nivell Promeses s’hi troben 36 esportistes que reben un total de 170.500 euros. D’entre aquests en destaquen dos, Naiara Liñán i Oriol Olm, els quals, tal com ha remarcat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, estan «a tocar» de l’Elit. És per això que la beca que reben és de 15.000 i 16.000 euros, respectivament, sent la taekwondista qui, de tots els esportistes, ha vist l’increment més gran, concretament de 9.500 euros. Els segueix de ben a prop Max Palmitjavila (12.000 euros), qui també està sumant bones actuacions per fer el salt aviat al més alt de la ‘piràmide’.
Baixant un esglaó es troben cinc esportistes al Nivell Joves Promeses, el qual sumat a l’Esquí-estudi i Batxillerat Esportiu (EEBE) reparteix 41.226 euros. Pel que fa a la Beca Serveis, amb 99 esportistes, destina un import indirecte que ha incrementat fins a 75.000 euros en un any per enfilar-se als 259.289 euros. És a dir, d’uns 2.600 euros destinats a serveis per a cada esportista. En darrer lloc, l’Esport-Estudi compta enguany amb 224 esportistes de sis federacions diferents (futbol, bàsquet, esquí, judo, natació i tennis), incorporant el futbol sala per primera vegada.