L’Executiu considera com una “fórmula” vàlida que l’FC Andorra tingui prioritat a Encamp

Els dos principals titulars del Ministeri d’Esports, la ministra Mònica Bonell i el secretari d’Estat Alain Cabanes, es van reunir ahir amb la FAF per començar a apropar posicions i fer encabir l’FC Andorra a l’estadi que estan construint a Encamp. De fet, una de les línies amb les quals es treballa és fent allò amb què el màxim accionista del club tricolor, Gerard Piqué, va reiterar com a motiu principal per no tornar a la parròquia encampadana: convertir-los en la prioritat.

És a dir, el Govern veu com una “fórmula” vàlida, en paraules d’aquest matí de Cabanes, fer que els equips de la Federació Andorrana de Futbol, depenent de l’estat de la gespa del nou camp d’Encamp, puguin jugar al Nacional o qualsevol altra infraestructura del país perquè l’FC Andorra tingui certa prioritat a l’estadi de la FAF, el qual hauria d’estar totalment enllestit a tot tardar el mes vinent. De totes maneres, el secretari d’Estat de Joventut i Esports ha deixat clar que encara “hem de dur a terme diferents reunions per poder tancar l’ús tant de l’Estadi Nacional com de les altres instal·lacions. Hem de saber gestionar tots els estadis per atendre les necessitats de tots els clubs i federacions”, i que de la mateixa manera que ja s’han trobat amb la FAF, durant els pròxims dies ho faran amb l’FC Andorra i altres entitats.

Cabanes, demanat per si el lloguer que ha de pagar el club de futbol a la FAF per l’ús del camp encampadà és un dels esculls pels quals no volen tornar a la parròquia, ha assenyalat que aquests detalls “els hem d’esclarir més endavant”. En aquest sentit, ha reiterat que aquestes reunions inicials són per veure “com gestionem totes les instal·lacions i com alineem les posicions de tots els grups”.

En darrer lloc, i concretament pel que fa a la reunió amb la federació de futbol d’ahir, el secretari d’Estat ha apuntat que va anar “molt bé” perquè la posició de l’Executiu “és ajudar al màxim perquè tot vagi a bon port, i de moment en tot el que hem parlat anem en la mateixa línia”.

L’ús futur del Nacional per a l’FC Andorra

Qüestionat per si a la visió del Govern només es contempla que l’FC Andorra marxi a l’estadi de la FAF d’Encamp i no continuï al Nacional, Cabanes ha esmentat que ja es van fer declaracions al respecte, que des de l’Executiu es vol donar “sempre” el màxim suport a totes les entitats i que s’ha de trobar una solució perquè hi hagi “un equilibri en què tothom se senti a gust”. També ha indicat que ara no és el moment de contemplar el cas en el qual el club tricolor marxi del país, reafirmant que toca “posar-nos d’acord i trobar una solució bona per a tots”.