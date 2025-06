Natació - Cita inèdita

L’esport base andorrà, de celebració amb la primera intervenció per al país en uns Europeus Júniors de natació

Biel Cuen competirà als 100, 200 i 400 metres lliures i als 200 i 400 metres estils, mentre que Zoe Palau i Jasmine Serrano ho faran al duet tècnic

A Eslovàquia i a Grècia tindran lloc els pròxims Campionats Europeus Júniors de natació i de natació artística entre aquest 1 i 6 de juliol en una cita que es presenta ineludible i històrica per al país sabent que per primera vegada Andorra tindrà fins a tres participants en una de les competicions més exigents i reputades del continent. D’aquesta manera, el nedador tricolor Biel Cuen, i la parella en el duet tècnic d’artística, Zoe Palau i Jasmine Serrano, representaran amb orgull al Principat, tal com van fer en els passats Jocs dels Petits Estats, en el que suposarà un salt i impuls remarcable de qualitat i aprenentatge per a l’esport base andorrà.

“Cuen competirà en els 100, 200 i 400 metres lliures i també en els 200 i 400 metres estils. Sabent que amb això encara no clourà la temporada, el nostre objectiu és arribar a batre les seves marques personals i situar-se així com un dels millors nedadors de la seva edat”, ha destacat sobre la seva participació el director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, qui coneix molt bé a un dels competidors andorrans amb més projecció actual. Altrament, i sobre aquesta intervenció de Cuen a Šamorín, el dirigent de la branca tècnica de la FAN ha estipulat que “sempre competeix molt bé, moltes vegades ens quedem molt a prop de posicions destacades, però sempre està allà”, concretant que li agradaria veure’l batre la seva marca en almenys tres de les proves que efectuarà a l’Europeu.

El director tècnic de la Federació Andorrana de Natació, Alfonso Maltrana, comentant als mitjans quins són els objectius de Biel Cuen en aquesta cita júnior de màxim nivell. | El Periòdic / M.A.

Un desig que queda per escrit i que es traduirà en superar primer unes eliminatòries generals que donaran accés als millors països per competir dies més tard en les semifinals i en una ronda final que acreditarà als esportistes més consagrats. “Estic convençut que aconseguirem estar en semifinals i potser, amb una mica de sort i perquè no, també a la final”, ha estipulat Maltrana, qui assevera al mateix temps que la millor prova per a Cuen hauria de ser la dels 400 metres lliures. D’altra part, i no menys ressenyable, hi haurà la participació a Atenes de la parella de natació artística formada per Zoe Palau i Jasmine Serrano, qui recordem van obtenir finalment la medalla de plata en la modalitat de duet tècnic després d’una revisió de la Federació Internacional en aquesta edició local dels Jocs.

“El nostre objectiu implica per continuar creixent com a joves esportistes i sentint alhora un orgull immens per representar al nostre país en uns Campionats d’Europa”, ha declarat Serrano a EL PERIÒDIC sobre les expectatives d’haver arribat a una competició tan rellevant a escala internacional. Al seu torn, Palau ha comentat que és un “honor” acudir a la cita sota la bandera d’Andorra perquè “és el país on hem nascut i entrenat durant la nostra carrera”.

Sobre la polèmica revisió que va tenir lloc durant la seva actuació conjunta als Serradells, Serrano ha reconegut que “són coses que té la competició i tampoc ens treu l’alegria que va suposar deixar la medalla de plata a casa”, coincidint amb la seva companya d’equip que “això t’ha de motivar encara més per continuar millorant en la teva pròxima competició”. L’esperit de superació, com s’aprecia, no falta en els nostres atletes.

EL PERIÒDIC entrevistant la parella andorrana en la modalitat de duet tècnic conformada per Jasmine Serrano i Zoe Palau. | El Periòdic / M.A.