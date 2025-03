Les subvencions esportives per a l’any 2025 s’incrementen fins als 4,4 milions d’euros

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts a les federacions esportives, als clubs històrics i al Comitè Olímpic Andorrà (COA) per al 2025. La convocatòria de subvencions d’enguany està dotada amb una partida total de 4,4 milions d’euros (un 3,2% més que l’any passat), dels quals 2,15 milions es van avançar al gener –en base a la subvenció atorgada el 2023 a les entitats esportives–, perquè les entitats poguessin disposar de liquiditat per dur a terme les activitats previstes per als set primers mesos de l’any. Així i tot, 2,25 milions s’atorgaran un cop es tanqui la present convocatòria. El termini de presentació de les sol·licituds, han informat des de l’Executiu, finalitza el 26 de març.