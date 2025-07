Rugby Europe Sevens U18

Les seleccions masculines i femenines U18 competiran en el torneig europeu amb l’objectiu de mantenir la categoria

El combinat femení no participa en aquest torneig des de la temporada 2021-2022 i volen donar-li continuïtat un projecte talentós i experimentat

Aquest dimecres, la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) ha donat a conèixer els equips masculí i femení que participaran aquest cap de setmana, 19 i 20 de juliol, al torneig Rugby Europe Sevens U18 a Budapest. Durant la roda de premsa, els seleccionadors Mathieu Deleris (femení) i Paul Greffier (masculí), han deixat clar que l’objectiu és mantenir la categoria, Trophi en el cas de les noies i Trophi 1 en el dels nois, i que la principal dificultat per preparar els partits ha estat avaluar els rivals perquè cada generació de jugadors pot tenir un nivell diferent de l’anterior.

Pel que fa a la selecció femenina, des de la temporada 2021-2022 que no participen en aquest torneig, el seu tècnic, Deleris, ha afirmat que “aquest grup dona una oportunitat a la federació, a nivell sub-18 femení d’existir a escala europea. Hem pogut treballar durant un mes i mig en el torneig a França”, per això “crec que tenim un molt bon equip amb combinació de joventut i experiència”, així tot, a diferència de l’anterior competició, les tricolors compten amb el desavantatge que en aquest nivell ja es juga a camp sencer, i per això, l’entrenador considera que “es notarà físicament”.

La capitana de l’equip, Maria Areny, subratlla la il·lusió seva i de les seves companyes pel retorn a una gran competició: “Fa molts anys que no competim i per això ho vivim com un gran repte. Hi ha moltes joves noves, més petites que comencen a tastar el món del rugbi”. Quant a objectius, Areny no descarta aconseguir alguna victòria, però sobretot donar una bona imatge i que “el projecte tingui continuïtat”. Així doncs, les andorranes jugaran contra Suècia, Turquia i Lituània.

D’altra banda, la selecció masculina competirà en la categoria Trophy 1, l’equivalent a la segona divisió europea, després d’haver aconseguit l’ascens. Greffier confia a mantenir-se en aquesta divisió, ja que “tenim un equip equilibrat i amb talent”. El seu capità, Izan Almeyda reitera aquesta confiança en els seus companys: “Serà un repte molt dur, però la cohesió que estem creant en els entrenaments serà el que ens farà mantenir la categoria inclús lluitar per un top 5 o 3. Confio molt en aquest equip perquè tenim experiència i talent. Anem amb tot, conclou Almeyda. Els rivals dels andorrans seran Turquia, Israel i Croàcia.

D’aquesta manera, tots dos combinats viatjaran divendres cap a Budapest per representar el Principat durant el cap de setmana.