  • Una imatge arxiu de Mònica Doria. | FACC
Piragüisme

Mònica Doria i Laura Pellicer afronten aquest divendres les finals de la Copa del Món de piraguïsme a Augsburg

Doria arriba com a campiona d’Europa i amb opcions d’optar al podi de la general, mentre Pellicer afronta la tercera participació del curs

Les palistes andorranes Mònica Doria i Laura Pellicer competiran a partir d’aquest divendres a la final de la Copa del Món de piragüisme, que es disputa al canal alemany d’Augsburg. Es tracta de l’última prova del circuit internacional abans del Mundial d’Austràlia i una cita clau per tancar la temporada amb bons resultats.

Doria afronta la competició després de proclamar-se campiona d’Europa i amb opcions de lluitar per una medalla a la classificació general. La tricolor ocupa la setena posició tant en caiac com en canoa, però és en aquesta darrera modalitat on concentra les millors perspectives. Si supera la seva millor puntuació històrica, podria optar al podi, un resultat inèdit per a l’esport andorrà. Tot i això, la classificació és oberta i fins a deu rivals mantenen opcions d’acabar entre les tres primeres.

Pel que fa a Pellicer, afrontarà la seva tercera participació en una Copa del Món aquest any, després de competir a La Seu i a Pau i de prendre part també a l’Europeu disputat a París.

El format de la final inclou una primera eliminatòria, de la qual sortiran les 24 més ràpides, una semifinal amb les classificades i una final amb les 12 millors. A més, la puntuació tindrà valor doble: 120 punts per a la guanyadora, 110 per a la segona i 100 per a la tercera, la qual cosa pot provocar canvis destacats a la general.

En aquest escenari, Doria sap que si s’imposa a Augsburg i la seva principal rival, l’espanyola Miren Lazkano, no passa del cinquè lloc, podria coronar-se campiona de la general. Fins i tot amb un segon o tercer lloc, mantindria opcions de pujar al podi depenent dels resultats de les seves adversàries

