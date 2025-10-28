L’equip nacional masculí de la FAE, en la recta final de la preparació abans de començar les primeres cites del curs

L’equip nacional masculí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Maià Font, es troba en la recta final de la preparació abans de començar les primeres curses de la temporada. En aquest trajecte, el conjunt ha estat entrenant a Wittenburg (Alemanya) en ‘indoor’, mentre que des de fa uns dies es troba a Levi (Finlàndia).
El grup va estar primer a Wittenburg entrenant els dies 20, 21 i 22 d’aquest octubre amb Gabriel, Rius i Cornella. “Les condicions de la instal·lació han canviat molt, amb una alta qualitat d’entrenament i de neu que proposen, així que va ser una molt bona opció per a nosaltres”, ha comentat el responsable de l’equip nacional masculí, Fred Beauviel. En aquest sentit, tots tres esquiadors van poder fer dues sessions de dues hores cada dia, “el que suposa com fer una setmana d’entrenament a qualsevol altre lloc, i amb condicions ‘indoor’, és a dir, amb neu molt glaçada i treballant una forma d’esquí”, ha afegit Beauviel, qui considera que va ser “una bona estada”.
Les primeres curses seran dos eslàloms FIS a Kaabdalis, el 15 i 16 de novembre
Després d’això, aquest conjunt es va desplaçar a Levi, on també es va incorporar l’altra part de l’equip, amb els joves Estruga, Fernández, Calvo i Font, juntament amb el tècnic Nico Belcredi. A Finlàndia, però, les condicions de neu estan sent complicades perquè no fa massa fred i, a més, està plovent i hi ha molta humitat, però els entrenaments s’estan realitzant igualment. L’equip entrenarà fins al 6 de novembre, quan tornarà a Andorra.
Novament a Levi
El grup de Gabriel, Rius i Cornella tornarà a Finlàndia el dia 12, amb dues curses d’eslàlom FIS a Kaabdalis (Suècia) els dies 15 i 16 de novembre, amb Rius i Cornella, mentre que Gabriel continuarà a Levi per preparar la Copa del Món que hi disputarà el 16 de novembre. Després, els joves també hi tornaran tres dies més tard per preparar les curses FIS de Levi del 22, 23, 24 i 25 de novembre, quan correran dos eslàloms i dos gegants.