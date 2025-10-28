Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Àlex Rius, a Wittenburg entrenant. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí alpí

L’equip nacional masculí de la FAE, en la recta final de la preparació abans de començar les primeres cites del curs

El conjunt ha estat entrenant a Alemanya en 'indoor', tot i que des de fa uns dies es troba a Finlàndia ultimant la posada a punt

L’equip nacional masculí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Maià Font, es troba en la recta final de la preparació abans de començar les primeres curses de la temporada. En aquest trajecte, el conjunt ha estat entrenant a Wittenburg (Alemanya) en ‘indoor’, mentre que des de fa uns dies es troba a Levi (Finlàndia).

El grup va estar primer a Wittenburg entrenant els dies 20, 21 i 22 d’aquest octubre amb Gabriel, Rius i Cornella. “Les condicions de la instal·lació han canviat molt, amb una alta qualitat d’entrenament i de neu que proposen, així que va ser una molt bona opció per a nosaltres”, ha comentat el responsable de l’equip nacional masculí, Fred Beauviel. En aquest sentit, tots tres esquiadors van poder fer dues sessions de dues hores cada dia, “el que suposa com fer una setmana d’entrenament a qualsevol altre lloc, i amb condicions ‘indoor’, és a dir, amb neu molt glaçada i treballant una forma d’esquí”, ha afegit Beauviel, qui considera que va ser “una bona estada”.

Les primeres curses seran dos eslàloms FIS a Kaabdalis, el 15 i 16 de novembre

Després d’això, aquest conjunt es va desplaçar a Levi, on també es va incorporar l’altra part de l’equip, amb els joves Estruga, Fernández, Calvo i Font, juntament amb el tècnic Nico Belcredi. A Finlàndia, però, les condicions de neu estan sent complicades perquè no fa massa fred i, a més, està plovent i hi ha molta humitat, però els entrenaments s’estan realitzant igualment. L’equip entrenarà fins al 6 de novembre, quan tornarà a Andorra.

Novament a Levi

El grup de Gabriel, Rius i Cornella tornarà a Finlàndia el dia 12, amb dues curses d’eslàlom FIS a Kaabdalis (Suècia) els dies 15 i 16 de novembre, amb Rius i Cornella, mentre que Gabriel continuarà a Levi per preparar la Copa del Món que hi disputarà el 16 de novembre. Després, els joves també hi tornaran tres dies més tard per preparar les curses FIS de Levi del 22, 23, 24 i 25 de novembre, quan correran dos eslàloms i dos gegants.

Comparteix
Notícies relacionades
El Govern crearà un nou delicte penal i incorporarà 23 nous agents policials per frenar el contraban al Pas de la Casa
Ajut per al primer habitatge. Un cop de mà real?
Els joves, escèptics amb el nou programa d’habitatge: “Et donen un caramel, però el pis costa el mateix”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAndKarate afronta l’Europeu dels Petits Estats amb un equip jove i ambiciós format per un total de nou membres
  • Esports
Èxit rotund en el primer Trofeu Internacional de Futbol Sala Special Olympics: una festa per a l’esport inclusiu
  • Esports
Ibai Gómez, contundent després de la dura derrota contra el Màlaga: “Ha sigut el pitjor partit que hem fet fins ara”
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu