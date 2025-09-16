Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els membres de l'equip nacional d'esquí de muntanya de la FAM, durant l'estada. | FAM
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Esquí de muntanya - Pretemporada

L’equip nacional d’esquí de muntanya de la FAM s’allotja al REA per fer un ‘stage’ centrat en el treball conjunt i el físic

Va coincidir amb la cursa Vertical dels Isards, en la qual Lea Anción i Marc Casanovas van finalitzar en tercera posició en les seves respectives categories

Lea Anción, Oriol Olm, Marc Casanovas, Adrià Isal i Joan Lluch, sota les ordres dels tècnics Guillem Campeny i Xavier Comas, van dur a terme un ‘stage’ de pretemporada amb l’objectiu de fer un treball conjunt. Va ser el passat cap de setmana al Refugi d’Entrenament en Alçada (REA) de Naturland, amb tres jornades que es van centrar en el treball físic i en el gimnàs, així com fent rollerski.

Precisament els entrenadors van creure oportú fer coincidir aquesta estada amb la cursa Vertical dels Isards, la qual cosa també va permetre mesurar l’estat de forma dels integrants de l’equip. Tot i ser un entrenament més, Casanovas i Anción van finalitzar en tercera posició en les seves respectives categories.

El seleccionador nacional, Xavier Capdevila, analitzava aquest segon ‘stage’ dient que “aquests dos dies i mig han anat molt bé per fer un treball conjunt que ens anirà genial com a grup per una temporada que es presenta molt interessant”. “No va poder participar ni el Max Palmitjavila ni l’Adrià Batumeu, però la resta van fer un treball molt seriós i curós que, de segur, juntament amb el treball que fan cada un individualment, donarà els seus fruits”, va completar.

