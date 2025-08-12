L’ENFAF pateix sortides importants, però manté bona part del bloc per continuar a Tercera Divisió Nacional

L’ENFAF Construccions Modernes ja ha començat a perfilar la nova temporada. Després d’una quarta posició al grup B d’una Tercera Divisió Nacional de futbol sala en el qual es va acabar imposant el Castelldefels, on juga l’andorrà Max Pons, els de Jorge Dias competiran de nou a la mateixa categoria –cal recordar que l’ascens només l’aconsegueix el primer de cada un dels dos grups–. Així, el conjunt tricolor, que ha patit un parell de sortides importants, manté bona part del bloc per afrontar el curs.
La primera renovació ha estat precisament la del tècnic. Amb ell, el seu germà i segon entrenador, Nuno Dias, i Miguel Pérez com a delegat, també continuaran per mantenir l’staff. Cal recordar que Dias va agafar les regnes de l’equip l’any passat, substituint a Jona Pérez i després d’un pas per l’Atlètic Club la Seu d’Urgell, conjunt que va pujar de Tercera a Primera Catalana en dos anys i mig. Abans, va passar pel bressol del 40×20 al país, el CE Sant Julià, primer com a jugador i després com a entrenador.
Peces fonamentals com Brayan Pinto, els germans Arnau i ‘Uri’ Rodríguez, Christian Regalo, Omar Àvila i Eric Mesquita també han renovat. Tots ells són jugadors importants a la selecció nacional que enguany ha meravellat. Amb ells, se sumen Óscar ‘Sanse’, Xavi Ibañez i Paco Domínguez.
Pel que fa a les sortides, les dues més rellevants són les de Jose Segura i ‘Xavito’, de les quals aquest mitjà ja va informar. Tots dos han posat rumb a Lugo, recentment descendit des de Segona –conjunt on ha jugat Adrià Blat, ara a El Ejido– per competir a Segona B. També ha plegat Guillem Castro, Arnau Jansat ha fitxat per l’Atlètic Club la Seu d’Urgell i Roger de la Rosa s’ha enfilat a la lliga andorrana.
I d’arribades, de moment, poques. Una és la de Theo Gutiérrez, un jove porter format al Sant Julià que arriba procedent del filial del Noia, de Segona B. L’altra, la de Guillem Jeansou, format també al club lauredià i fins a la data un dels noms propis de la Lliga Viatges Pantours amb l’FC Encamp.
Pretemporada
L’ENFAF ja té definida la pretemporada que, com el curs passat, comptarà amb quatre duels. El primer serà el 30 d’aquest agost al CE Francesc Vila davant l’AS Toulouse. El seguirà la visita al Futsal Mataró B, el 6 de setembre. Posteriorment, tornaran a la Massana per enfrontar-se al St. Joan Vilassar –un juvenil nacional– el 13 de setembre, i el dia 20 viatjaran a Girona.
‘Uri’ Rodríguez, peça fonamental del projecte. | Marvin Arquíñigo
Omar Àvila continuarà a l’ENFAF. | Marvin Arquíñigo