La selecció de futbol sala ascendeix als rànquings UEFA i FIFA després del bon paper a la ‘Main Round’

Després de signar una ‘Main Round’ del Preeuropeu gairebé d’ensomni, la selecció nacional de futbol sala ha protagonitzat un ascens important als rànquings UEFA i FIFA. En el primer cas, el combinat sota les ordres de Talin Puyalto s’ha enfilat fins al 34è lloc (abans de la cita europea ocupava la 43a plaça), mentre que dins la llista mundial s’ha quedat a tocar el top50 amb la 55a posició (abans era 68a).

Cal recordar que Andorra va cloure la fase continental en tercera posició del seu grup sumant sis punts. Per sobre es trobava Països Baixos, conjunt contra el qual van empatar per partida doble, amb dos punts més, i Portugal, contra qui van veure les úniques dues desfetes, amb 12 punts. Per sota, Macedònia del Nord, selecció a la qual els pirenaics es van imposar en el darrer matx després d’haver empatat el primer partit.

Tot plegat, gràcies a la feina ben feta. Aquesta ha estat una de les màximes d’un dels principals artífexs d’aquesta fita, el mateix Puyalto. “Reforça el missatge que estem donant des de fa tres anys, que la feina ben feta sempre dona fruits independentment dels resultats. Aquest equip ha donat una passa endavant sobretot en maduresa, en saber fins on pot arribar, i a partir d’aquí ser conscient en què pot millorar, perquè encara té marge”, va esmentar en una entrevista per aquesta mateixa casa, ara fa tres mesos.

A nivell de clubs

Un dels màxims exponents del combinat tricolor és Adrià Blat, qui enguany ha jugat mitja temporada a les files del Lugo que ha acabat perdent la Segona Divisió. Procedent de l’Albense, de la Segona B, l’ala de 22 anys va arribar al gener al club gallec per disputar 13 duels a la categoria de plata espanyola, signant set gols. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el lauredià, format al bressol del 40×20 al Principat, el ja desaparegut CE Sant Julià, farà les maletes cap a Andalusia per continuar a Segona. Tot apunta que serà amb El Ejido, conjunt que enguany s’ha quedat a les portes d’ascendir a Primera Divisió després de caure a les semifinals del play-off que s’ha adjudicat l’O Parrulo de Ferrol.

Ara bé, el Lugo s’ha reforçat, almenys de moment, amb dos andorrans més per al nou projecte per retornar al futbol professional. És el cas de Jose Segura i ‘Xavito’, també dos noms propis de la selecció que han tancat etapa a l’ENFAF Construccions Modernes. De l’equip andorrà no són les úniques baixes, ja que se’ls uneix el capità Guillem Castro.

Adrià Blat defensant a Silvestre Ferreira, el passat desembre. | FAF / @m4rv_d3sign