L’empresari Cédric Ketchanga ultima la compra de l’FC Santa Coloma per crear un projecte on portar talent camerunès

Al final no serà cap grup inversor francès el que compri l’FC Santa Coloma. Després que El Periòdic avancés l’interès d’un consorci per adquirir la totalitat del club, des del qual no s’ha tancat la porta a la venda, les negociacions per un canvi de propietat se centren ara en l’empresari camerunès Cédric Ketchanga, qui ja ha entrat a l’entitat com a patrocinador a través de KC Sport. De fet, i segons ha pogut saber aquest mitjà, l’operació de compravenda ja es troba en la fase final i només resta pendent de serrells, com qüestions administratives i bancàries.
Ketchanga és president de KC Sport i director d’International FC, està vinculat al sector del petroli i al comerç internacional i la seva intenció és convertir el conjunt colomenc en una plataforma per facilitar l’arribada de joves camerunesos al futbol europeu. Així ho ha publicat el mitjà ‘Sports and Culture Network’, i ho ha pogut confirmar aquest, doncs el projecte contempla establir una xarxa de captació per identificar jugadors amb projecció, avaluar-ne les capacitats i acompanyar-los en el procés d’adaptació a les exigències de les competicions europees.