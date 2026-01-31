Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Els jugadors del MoraBanc Andorra, celebrant el triomf amb l'afició.
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

L’efecte Žan Tabak dona fruit i el nou entrenador del MoraBanc debuta amb victòria contra el Gran Canària

Els tricolor imposen el seu ritme des de la línia de tres i sumen una diferència que arriba a ser de 17 punts en algun moment de la primera meitat

El MoraBanc Andorra ha aconseguit retrobar-se amb la victòria al Pavelló Toni Martí, després d’encadenar set derrotes, imposant-se al Dreamland Gran Canària per 94-78. La jornada ha estat marcada pel debut de Žan Tabak com a entrenador tricolor, dirigint l’equip per primera vegada i veient com els seus jugadors han respost amb un rendiment notable tant en atac com en defensa.

Shannon Evans ha estat un dels protagonistes del partit, amb una actuació completa que ha inclòs punts i assistències, i contribuint al control del ritme de joc per part de l’equip pirenaic. També s’ha vist una aportació ofensiva significativa d’Aaron Best, qui ha sumat punts importants en moments clau.

El matx ha començat equilibrat, amb ambdós conjunts intercanviant cistelles en els primers compassos. Però el MoraBanc ha imposat el seu ritme des de la línia de tres punts i ha construït una diferència que ha arribat a ser de 17 punts en algun moment de la primera meitat. Els canaris han intentat reaccionar i han ajustat el marcador parcial després, però l’estirada local i l’encert des del perímetre ha permès als tricolors mantenir el control fins al xiulet final.

Shannon Evans, en una acció del partit.
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

