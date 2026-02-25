Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Jordina Caminal durant el primer entrenament. | Oriol Molas
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

Ledecká lidera el primer entrenament a la pista Àliga, mentre Jordina Caminal assegura tenir marge de millora

Un total de 60 esquiadores de 15 països completen per primera vegada la baixada amb l'objectiu de fer un reconeixement de la pista andorrana

L’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 ja ha donat el seu tret de sortida. Les millors especialistes en velocitat han dut a terme, aquest dimecres, el primer test del traçat de Descens (DH) a la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira en la primera jornada d’entrenaments oficials d’aquesta disciplina.

Un total de 60 esquiadores de 15 països han completat la baixada. La primera jornada d’entrenaments ha servit perquè les corredores fessin un primer reconeixement de la pista Àliga, i aquest dimecres ja s’han superat velocitats de 117 km/h. El millor temps l’ha fet la txeca, Ester Ledecká, amb un crono d’1’33.39, seguit de la italiana, Nicol Delago +0,37 i la seva companya, Sofia Goggia +0,43.

El millor temps l’ha fet la txeca Ester Ledecká, amb un crono d’1’33.39, seguit de la italiana Nicol Delago +0,37 i la seva compatriota, Sofia Goggia +0,43

Les esquiadores han reconegut la tasca que han fet els tècnics de l’estació. “La pista és perfecta, la neu molt compacta. El primer entrenament sempre és per comprendre la pista, el segon per esquiar millor, i la cursa per donar-ho tot”, ha explicat l’atleta italiana Sofia Goggia.

En la mateixa línia, la seva compatriota, Federica Brignone ha definit l’Àliga com a una pista “molt maca i amb unes condicions molt bones. Andorra sempre és una de les meves seus preferides”, ha assegurat la recent campiona olímpica de gegant i supergegant.

“La pista és perfecta, la neu molt compacta. El primer entrenament sempre és per comprendre la pista, el segon per esquiar millor, i la cursa per donar-ho tot” – Sofia Goggia

Bones sensacions per a Jordina Caminal

En el seu debut a casa en una Copa del Món, l’andorrana Jordina Caminal ha fet el 45è millor temps. “M’he trobat bastant còmoda, però he comès alguns errors. De cara demà tinc ganes de tornar a fer l’entrenament per corregir-los”. Respecte a l’Àliga, ha afirmat que “la pista està increïble i es pot gaudir molt, cosa que vol dir que l’organització ha fet una gran feina”.

L’emblemàtica pista Àliga de descens té una longitud de 2,4 quilòmetres i un desnivell de 751 metres, amb un pendent mitjà del 28%. Els punts més espectaculars són el salt del Gall, situat a la meitat de la part alta de la pista, i el Curvone, el revolt més emblemàtic del traçat, situat a la part baixa.

“M’he trobat bastant còmoda, però he comès alguns errors. De cara demà tinc ganes de tornar a fer l’entrenament per corregir-los” – Jordina Caminal

Logística en marxa

El primer entrenament de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 també ha servit per posar a prova tota l’organització i serveis. S’ha testejat amb èxit el cronometratge i tota la logística de l’àrea d’arribada a peu de pistes d’El Tarter.

Pel que fa a la jornada de dijous, estarà dedicada a la segona tanda d’entrenaments de Descens i divendres es disputarà la prova d’aquesta disciplina. Cal recordar que, en aquesta categoria, i amb la baixa de Lindsey Vonn, es disputen el Globus de Cristall les alemanyes Emma Aicher i Kira Weidle Winkelmann, entre altres.

Comparteix
Notícies relacionades
De tres vehicles calcinats a muntatges amb pastilles d’encesa de barbacoa: augmenta la preocupació a Sant Julià
Desmantellat un punt de venda de droga actiu a Santa Coloma amb prop de 100 grams d’estupefaents comissats
Laura Camps jura el càrrec amb l’habitatge i la reforma econòmica com a grans reptes marcats per Espot

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Roger Puig afronta els seus tercers Jocs Paralímpics en el millor estat de forma i centrant-se principalment en gaudir
  • Esports
Alende celebra haver tornat a l’esquema inicial i deixa clar que la principal fita tricolor ha de ser la permanència
  • Esports
Jordina Caminal millora en el segon entrenament i apunta al top30 en el descens de la Copa del Món de Soldeu
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu