Ledecká lidera el primer entrenament a la pista Àliga, mentre Jordina Caminal assegura tenir marge de millora

L’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 ja ha donat el seu tret de sortida. Les millors especialistes en velocitat han dut a terme, aquest dimecres, el primer test del traçat de Descens (DH) a la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira en la primera jornada d’entrenaments oficials d’aquesta disciplina.
Un total de 60 esquiadores de 15 països han completat la baixada. La primera jornada d’entrenaments ha servit perquè les corredores fessin un primer reconeixement de la pista Àliga, i aquest dimecres ja s’han superat velocitats de 117 km/h. El millor temps l’ha fet la txeca, Ester Ledecká, amb un crono d’1’33.39, seguit de la italiana, Nicol Delago +0,37 i la seva companya, Sofia Goggia +0,43.
Les esquiadores han reconegut la tasca que han fet els tècnics de l’estació. “La pista és perfecta, la neu molt compacta. El primer entrenament sempre és per comprendre la pista, el segon per esquiar millor, i la cursa per donar-ho tot”, ha explicat l’atleta italiana Sofia Goggia.
En la mateixa línia, la seva compatriota, Federica Brignone ha definit l’Àliga com a una pista “molt maca i amb unes condicions molt bones. Andorra sempre és una de les meves seus preferides”, ha assegurat la recent campiona olímpica de gegant i supergegant.
Bones sensacions per a Jordina Caminal
En el seu debut a casa en una Copa del Món, l’andorrana Jordina Caminal ha fet el 45è millor temps. “M’he trobat bastant còmoda, però he comès alguns errors. De cara demà tinc ganes de tornar a fer l’entrenament per corregir-los”. Respecte a l’Àliga, ha afirmat que “la pista està increïble i es pot gaudir molt, cosa que vol dir que l’organització ha fet una gran feina”.
L’emblemàtica pista Àliga de descens té una longitud de 2,4 quilòmetres i un desnivell de 751 metres, amb un pendent mitjà del 28%. Els punts més espectaculars són el salt del Gall, situat a la meitat de la part alta de la pista, i el Curvone, el revolt més emblemàtic del traçat, situat a la part baixa.
Logística en marxa
El primer entrenament de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 també ha servit per posar a prova tota l’organització i serveis. S’ha testejat amb èxit el cronometratge i tota la logística de l’àrea d’arribada a peu de pistes d’El Tarter.
Pel que fa a la jornada de dijous, estarà dedicada a la segona tanda d’entrenaments de Descens i divendres es disputarà la prova d’aquesta disciplina. Cal recordar que, en aquesta categoria, i amb la baixa de Lindsey Vonn, es disputen el Globus de Cristall les alemanyes Emma Aicher i Kira Weidle Winkelmann, entre altres.