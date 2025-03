Lea Anción i Oriol Olm acaben cinquens a la final B del Mundial de Morgins

El relleu mixt ha estat la primera prova de l’ampli programa del Campionat del Món d’esquí de muntanya que va començar ahir amb la cerimònia inaugural i que clourà el pròxim 9 de març en la població helvètica de Morgins. La parella d’esquiadors de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Lea Anción i Oriol Olm, s’han classificat per a la final B en la qual han quedat cinquens.

“Comencem bé el Mundial. Avui cal felicitar a la Lea i l’Oriol perquè han aconseguit la classificació per la final B i allà no han parat de lluitar”, ha comentat el seleccionador nacional, Xavier Capdevila, qui ha afegit que “han demostrat la seva millora i això és el que cal, no deixar de lluitar i creure en les possibilitats que tenen els dos tant individualment com d’equip”.