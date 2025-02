L’Atlètic es fa amb la segona posició

INTER ESCALDES 3 – 0 UE SANTA COLOMA

Líder i vigent campió van obrir dissabte la darrera jornada de la segona volta. Un gol matiner de Guillaume López després d’una gran jugada personal de Rafinha va posar el partit de cara a l’Inter amb l’1-0 amb què es va arribar al descans després d’una primera part amb poques ocasions. La segona part tampoc va tenir gaires arribades de perill a les àrees, tot i que al tram final el partit es va revolucionar. Al 75′, una jugada elèctrica de Bolívar des de la dreta va acabar amb el xut de l’extrem, que va acabar al lateral de la xarxa. La UE va arriscar i l’Inter, segur en defensa, ho va aprofitar. Guillaume va xutar un penal, però Alex Ruiz va refusar i a la sortida del servei cantonada, el mateix Guillaume no va fallar amb el cap per fer pujar el 2-0. Ja en el descompte, de la Torre va acabar de lligar tres punts que fan a l’Inter més líder.

PENYA ENCARNADA 1 – 0 FC PAS DE LA CASA

El Pas de la Casa segueix en terra de ningú després de perdre l’ocasió de retallar diferències amb la part alta, davant un Penya Encarnada que continua marcant el tall de la salvació amb la zona vermella, però que ja es distancia en 14 punts respecte de la promoció i 18 punts sobre el descens directe. El gol del Penya va arribar al minut 20, obra de Nava. Era el tercer avís amb perill sobre la porteria de Froi Leau, qui també va salvar una doble ocasió de Diogo al minut 37. A la segona part les arribades a les àrees van caure en picat. Poqueta cosa a destacar, tot als últims minuts, principalment un xut de Bauti que va aturar Olmo al 78′ i un altre de Poumot al 81′ que va deixar tremolant el travesser.

RANGER’S FC 1 – 0 FC SANTA COLOMA

L’FC Santa Coloma va perdre la segona posició en detriment de l’Atlètic d’Escaldes, fruit de la derrota dels colomencs contra el Ranger’s. La primera ocasió no va arribar fins superat el quart d’hora de joc, amb una doble rematada d’Emi i Padilla que van anar a parar al pal. Poc després la va tenir l’excolomenc Gerard Gómez, amb una rematada de cap que va sortir fora per poc i que va ser l’avantsala de l’únic gol del partit, que va marcar Khttar amb un xut ras i col·locat al minut 32. No es va moure més el marcador, tot i que als últims minuts va poder passar de tot amb els colomencs a l’atac. Víctor Vázquez va xutar fora per poc al minut 78 i poc després, al 82′, Alcaraz va aturar una rematada de David López. També va tenir la sentència Margiotta al 85′, però sol dins l’àrea va rematar alt.

NOBREGA C. CF ESPERANÇA 2 – 2 FC ORDINO

Partit trepidant amb repartiment de punts que manté l’Ordino en la zona mitja de la taula i l’Esperança cuer, tot i que ara a tres punts del penúltim. Al primer minut va arribar la primera ocasió dels massanencs, que va salvar Xisco a peus de Ronaldo. L’Ordino va marcar en la primera arribada que va tenir. Penal de Vaamonde sobre Taiwo que Morales materialitza des dels 11 metres. Superada la mitja hora va poder empatar el cuer amb una rematada de Vaamonde a boca de canó que va salvar Xisco i que Correia va enviar a la xarxa atent al rebuig, tot i que estava en fora de joc. La segona part va començar amb una falta directa de Luis Blanco que Xisco va refusar amb la punta dels dits. A l’hora de partit, Luis Blanco va xutar al pal i poc després, Reyes va tenir la sentència però va rematar alt. Els últims 10 minuts van ser de bojos: Roberto López va fer la igualada al minut 78, Torrelles va posar per davant l’Esperança al 82′ i, al 86′, un obús de llarga distància de Boukhetache va significar el 2-2 definitiu.

THE BOSS FS LA MASSANA 0 – 6 ATLÈTIC ESCALDES

L’Atlètic d’Escaldes va aprofitar les derrotes d’UE i FC Santa Coloma per superar-los en la taula i situar-se segon. Malgrat la golejada, els massanencs van tenir un parell d’ocasions clares abans del descans que podien haver canviat el guió del partit. La primera, als 10 minuts, en una contra que va finalitzar Uile i que va salvar Marinovich. La segona, al 35′ i ja amb 2-0, en una falta de Nelson que de nou va refusar el porter escaldenc. L’Atlètic es va avançar al minut 18 fruit d’una pèrdua que no va perdonar Pedja, enviant la pilota a l’escaire i igualant León com a màxim golejador amb 12 dianes. El segon va ser obra de Varo Alvarez al 23′, culminant una bona jugada per dreta de Barrene. La segona part va ser més plàcida per als escaldencs, que van ampliar diferències amb gols d’Oliva al minut 59, Inglada al 61′, Piloto al 92′ i Marinovich al 96′ de penal.