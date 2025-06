Torneig tradicional

L’Aravell Golf Andorra Open by Creand deixa una primera jornada marcada per l’actuació de Carles Perez

Alguns jugadors han participat en el matí i uns a la tarda, demà invertint els torns, i amb un liderat compartit entre Ignacio Arcaya y Javier Calles

Carles Perez ha estat escollit com a millor jugador amb llicència andorrana en la primera jornada de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand que ha finalitzat amb el liderat d’Ignacio Arcaya y Javier Calles amb una targeta de 8 cop sota el par del camp. Una jornada que, val a dir, ha pogut comprobar la diferència que hi ha de jugar al matí que a la tarda.

En aquest aspecte, l’estona matinal, sense vent i amb una temperatura idónea, no ha estat del més exigent pels jugadors. Sí que ho ha estat, tanmateix, a la tarda, on el vent ha bufat i la calor ha passat factura al conjunt de golfistes. De cara a demà, es recorda que la jornada de divendres serà al revés, els que han jugat al matí ho faran a la tarda i a la inversa.