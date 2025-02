L’Andorra signa una remuntada èpica a Barakaldo i suma tres punts vitals

Després de gairebé cinc mesos sense guanyar, l’FC Andorra ha tornat a sumar tres punts lluny del Principat en un partit boig contra el Barakaldo. Els tricolor, que no guanyaven des de la seva última victòria a prop de Lasesarre, han superat un inici complicat, han remuntat en dos minuts frenètics just abans del descans, i han acabat veient com els locals, en la segona part, es quedaven amb un home menys. Tot i això, el Barakaldo ha aconseguit empatar, però al temps afegit, Álvaro Peña ha decantat la balança amb un gol de cap que ha donat els tres punts a l’Andorra.

El partit ha començat amb el pitjor dels escenaris per als visitants, quan Pablo Santiago ha avançat els locals en el minut 6, després de rebre una pilota a la frontal de l’àrea i fer pujar el 1-0 al marcador. Aquest gol ha fet mal a l’Andorra, que ha patit durant el primer tram del partit. Tot i això, quan l’equip ha aconseguit superar la pressió inicial del Barakaldo, ha començat a arribar amb perill a l’àrea rival. Clement, amb un xut que ha fregat el travesser, i Manu Nieto, que ha obligat Unai a lluir-se, han estat els primers en provar sort. Poc després, Alende ha intentat un llançament de falta lateral, mentre que el Barakaldo també ha amenaçat el segon gol amb una acció de pilota aturada.

Quan semblava que el partit s’acostava al descans amb victòria local, dos minuts de bogeria han canviat el rumb del matx. Primer, Manu ha empatat amb una gran jugada personal, retallant el seu defensor i enviant la pilota al fons de la xarxa des de dins de l’àrea. Només dos minuts després, Cerdà ha aconseguit posar l’Andorra per davant amb el 1-2 (44′).

A la segona part, els tricolor han sortit amb força i Lauti ha estat a punt de fer el tercer gol. Tot semblava controlat fins que els locals s’han quedat amb un home menys, però paradoxalment, aquest fet ha impulsat el Barakaldo a fer un pas endavant i crear algunes ocasions de gol. Finalment, en el minut 72, Eka Molina ha igualat el marcador amb el 2-2.

El partit s’ha complicat encara més per als visitants, que han vist com el Barakaldo, més còmode en el caos, es mostrava perillós en diverses ocasions. L’FC Andorra ha hagut de resistir uns moments de sofocament, amb el 3-2 semblant més a prop que el 2-3. Però, a mesura que el temps avançava, l’equip ha aconseguit calmar el joc i traslladar-se al camp contrari. Finalment, quan el temps esgota, Álvaro Peña ha pentinat un centre exquisit de Luismi per fer el 2-3 definitiu i aconseguir una victòria vital per als tricolor.