Ciclisme de muntanya

L’Andorra Epic comptarà amb 600 participants en la cinquena edició dels quals el 97% provenen de fora del país

L'edició d'enguany se situa com la cursa amb més participants d'Europa i la tercera més important del món en el marc de les Epic Series

Tot a punt per donar tret de sortida a la cinquena edició de l’Andorra Epic Pyrenees, la cursa de bicicleta de muntanya per parelles que començarà demà amb el seu primer stage i que s’allargarà fins al dia 6 de juliol. Durant quatre dies, els ciclistes recorreran un total de 203 quilòmetres i més de 6.000 metres de desnivell positiu, amb sortida i arribada a La Massana. Les etapes inclouen circuits espectaculars que combinen territori comunal i finques privades, passant per punts emblemàtics com Pal Arinsal, Canillo i Naturlàndia.

L’edició d’enguany comptarà amb una participació rècord de 600 esportistes dels quals el 97% provenen de fora del Principat. En detall, el 90% dels inscrits competeixen per primera vegada al país. En aquest sentit, cal destacar l’alta presència d’espanyols, suïssos i també de països Sud-africans i Sud-americans. A més, mencionar que un 15% dels participants són dones. Aquestes xifres consoliden l’esdeveniment com una cita ineludible dins del circuit Epic Series MTB, segons ha destacat el director global de la sèrie, Jonathan Meintjes, que ha qualificat de “molt especial” el fet de tornar a Andorra i ha remarcat que la cursa ha experimentat un creixement del 30% respecte a l’any anterior situant-se com la més gran d’Europa pel que fa a participants i la tercera més important del món dins la franquícia Epic.

D’altra banda, la competició atrau cada cop més ciclistes professionals, amb 30 equips d’elit inscrits aquest any. Un fet que posar en valor el director d’IRONMAN, Agustí Pérez. “Aquesta prova puntua per l’UCI, i per això venen els millors del món. Hi ha gent que està competint aquí que la setmana que ve estaran a la Copa del Món“, ha afirmat. Tot i la nombrosa presència de gent de fora, aquesta cursa també comptarà amb representació andorrana. En Xavi i l’Òscar, dos ciclistes amateurs que en aquests quatre dies s’enfrontaran als millors competidors del món. Junt, formen l’equip La Massana Ciclista – FAC. Tots dos han valorat el nivell de la cursa com a “molt alt”, i han destacat que “és una prova espectacular. “És veritat que estem acostumats a passar per molts dels recorreguts, però el dia de la cursa ho fa més especial”. Quant al fet de competir per equips en un esport que habitualment és individual, creuen que si es compaginen bé “hi ha més possibilitats d’arribar més amunt que no pas sol”.

Els corredors andorrans, Xavi i Òscar, durant la presentació de la cursa | El Periòdic – A.O.G

Finalment, la consellera d’Esports de La Massana, Bet Rossell, ha remarcat que l’Andorra Epic s’integra dins de l’estratègia turística de la parròquia: “El perfil dels competidors és el que ens interessa, perquè combinen esport, natura i estada prolongada”. De seguit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha subratllat que es tracta d’un esdeveniment consolidat, amb inscripcions esgotades des de fa tres mesos, i que dinamitza no només els dies de cursa, sinó també els previs, generant un impacte positiu en pernoctacions i restauració.