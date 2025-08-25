L’Àliga agrada a la FIS: “És una molt bona pista per les proves de velocitat femenines i segur tindrem bones curses”

Grandvalira ha rebut avui la visita dels responsables de la Copa del Món femenina d’esquí alpí de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). Segons informen, la trobada ha reunit els tècnics de l’ens internacional i del Comitè Organitzador amb l’objectiu de tractar tots els aspectes esportius i operatius de la cita que tindrà lloc a l’Àliga els dies 28 de febrer i 1 de març, una pista que agrada a la FIS.
Així ho ha fet saber el director del circuit FIS de la Copa del Món femenina, Peter Gerdol. “Ha estat una bona visita. Ho hem vist en anteriors edicions, l’Àliga és una molt bona pista per les proves de velocitat femenines i estic segur que tindrem unes bones curses”, ha comentat. Cal destacar que la inspecció, liderada pel director esportiu de l’esdeveniment, Santi López, s’ha centrat principalment a avaluar la sortida, l’arribada, les xarxes de seguretat, o el traçat, entre altres, tot recorrent els 2,7 quilòmetres on es disputaran les proves de descens i supergegant.
Amb la il·lusió de tornar a organitzar proves de velocitat del gran circuit blanc, el director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món, David Hidalgo, ha explicat que la valoració de la jornada d’avui ha estat positiva. “Les inspeccions sempre consisteixen a buscar aquells petits detalls per acabar de fer el recorregut més interessant, combinant la seguretat amb l’espectacularitat”, ha esmentat. En la mateixa línia, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha expressat la satisfacció de tornar al calendari de la Copa del Món.