Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La delegació de la FIS i l'equip Comitè Organitzador. | Ruben Calvo
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

L’Àliga agrada a la FIS: “És una molt bona pista per les proves de velocitat femenines i segur tindrem bones curses”

Aquest dilluns ha tingut lloc una inspecció que s'ha centrat principalment a avaluar la sortida, l'arribada, les xarxes de seguretat i el traçat

Grandvalira ha rebut avui la visita dels responsables de la Copa del Món femenina d’esquí alpí de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). Segons informen, la trobada ha reunit els tècnics de l’ens internacional i del Comitè Organitzador amb l’objectiu de tractar tots els aspectes esportius i operatius de la cita que tindrà lloc a l’Àliga els dies 28 de febrer i 1 de març, una pista que agrada a la FIS.

Així ho ha fet saber el director del circuit FIS de la Copa del Món femenina, Peter Gerdol. “Ha estat una bona visita. Ho hem vist en anteriors edicions, l’Àliga és una molt bona pista per les proves de velocitat femenines i estic segur que tindrem unes bones curses”, ha comentat. Cal destacar que la inspecció, liderada pel director esportiu de l’esdeveniment, Santi López, s’ha centrat principalment a avaluar la sortida, l’arribada, les xarxes de seguretat, o el traçat, entre altres, tot recorrent els 2,7 quilòmetres on es disputaran les proves de descens i supergegant.

Amb la il·lusió de tornar a organitzar proves de velocitat del gran circuit blanc, el director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món, David Hidalgo, ha explicat que la valoració de la jornada d’avui ha estat positiva. “Les inspeccions sempre consisteixen a buscar aquells petits detalls per acabar de fer el recorregut més interessant, combinant la seguretat amb l’espectacularitat”, ha esmentat. En la mateixa línia, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha expressat la satisfacció de tornar al calendari de la Copa del Món.

Comparteix
Notícies relacionades
La Vuelta i la previsió necessària
Les prestacions actives per discapacitat al mes de març representen un 3,2% més que a finals de l’any passat
El programa Enllaç preveu ampliar les places fins a 30 aquest setembre per donar cobertura a més infants amb TEA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’australiana Maya Joint és el primer escull de Vicky Jiménez en el quadre principal de l’US Open
  • Esports
Felip Gallardo dimiteix com a president del VPC per motius de salut “que requereixen tota la meva atenció”
  • Esports
L’FC Andorra es trasllada durant dos dies a Encamp per donar impuls a la campanya d’abonats
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu