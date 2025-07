Escalada - Campionat del Món Junior

Laia Taulats tanca la seva primera experiència en un Mundial júnior amb un 32è lloc a Hèlsinki

L'esportista andorrana ha viscut una experiència històrica en esdevenir la primera representant del Principat en una cita mundialista d’aquesta categoria

La jove escaladora andorrana, Laia Taulats, ha finalitzat aquest dilluns la seva participació en el Campionat del Món Júnior d’escalada a Hèlsinki amb una meritòria 32a posició en la modalitat de Boulder. Tot i no aconseguir la classificació per a les semifinals —només hi accedien les 24 millors de les 75 participants—, Taulats ha viscut una experiència històrica en esdevenir la primera representant del Principat en una cita mundialista d’aquesta categoria.

En aquest sentit, la tricolor ha destacat que “no m’ha anat com m’hagués agradat, però he escalat amb moltes ganes i he après d’aquesta experiència”, ha manifestat la pròpia esportista un cop finalitzada la seva actuació.

La representant de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) arribava a Finlàndia després d’uns mesos intensos de preparació i amb el precedent d’un top10 a la Copa d’Europa de Molde, Noruega, que li havia permès guanyar confiança i projecció internacional.

Des de la FAM s’havia destacat que l’objectiu principal era “continuar millorant i aprofitar el Mundial com a prova per posar-se a prova”. I així ha estat: més enllà del resultat numèric, Taulats ha completat una primera experiència mundialista que li servirà per seguir creixent en el circuit internacional.