Escalada

Laia Taulats es converteix en la primera andorrana a prendre part en un Mundial d’escalada, des d’avui a Hèlsinki

Hi ha registrades 75 participants, entre les quals la tricolor, que arriba després de passar per primera vegada, al maig, a una final de la Copa d’Europa

Laia Taulats ja es troba a Hèlsinki, on a partir d’avui participarà en el Campionat del Món Júnior d’escalada. Així, debutarà en un Mundial i, d’aquesta manera, esdevindrà la primera andorrana a fer-ho.

L’escaladora de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) disputarà la cita en la modalitat de ‘Boulder’ i ho farà després de passar, per primera vegada, a una final de la Copa d’Europa. Ho va aconseguir el passat maig a Molde, a Noruega, on va aconseguir el seu primer top10 europeu. Ara han passat gairebé dos mesos i Taulats “ha treballat fort i a consciència per arribar en les millors condicions al Mundial”, han citat des de la federació, apuntant que l’objectiu de la tricolor és continuar millorant i “Hèlsinki serà la millor prova per posar-se a prova”.

La Federació Internacional d’Escalada Esportiva ha marcat un sistema de competició en el qual aquest dilluns es disputaran les classificatòries, demà a la tarda seran les semifinals i, el dimecres, la final. A més, hi ha registrades un total de 75 participants, de les quals les 24 millors passaran a semifinals.