L’absoluta es desfà en defensa i permet que Teemu Pukki s’acomiadi de Finlàndia amb gol i assistència (4-0)

Després de posar el punt final a la fase de classificació per al Mundial del 2026, i amb tres dies de descans, la selecció absoluta ha perdut l’amistós contra Finlàndia per 4-0 en un partit marcat per la poca eficiència defensiva, sobretot a la primera part, lluny de la mostrada la setmana passada davant Albània.
Sota la neu de Tampere, des de l’inici han estat els locals els protagonistes amb pilota davant uns tricolor replegats al darrere, i poc s’ha vist quant a perill. De fet, el primer tir ha estat de ‘Dacu’, fent-se amb un refús al vèrtex de l’àrea que ha engaltat de primeres per rematar fora. Ha estat llavors quan s’han activat més els de Jacob Friis, i Oliver Antman ho ha intentat des del lateral amb un retall cap a dins i un xut que ha sortit massa centrat i directe a les mans de Xisco Pires. Just després, Kaan Kairinen s’ha fet amb una mala passada de Marc García i li ha donat a l’extrem del Rangers escocès, qui just dins l’àrea ha col·locat l’esfèrica al pal llarg (18′).
Teemu Pukki, jugador de culte que disputava el seu darrer matx amb el combinat finlandès −ha sigut el 133è−, ha tingut el premi del gol al 26′. Antman ha rebut en profunditat amb una defensa pirenaica poc atenta, se n’ha anat en carrera i ha fet una passada de la mort que el davanter, ex de la Premier League, no ha perdonat. Els escandinaus no han perdut pistonada, i han insistit per la banda esquerra, sense tornar a veure porteria. Això sí, abans de tancar la primera meitat, ‘Dacu’ ha repetit protagonisme amb un tir llunyà que ha sortit per sobre el travesser (43′).
A la represa, la dinàmica no ha canviat. Ja al 48′ els locals han pogut ampliar diferències, però Jose Gomes, ara sota pals, ho ha evitat en primera instància perquè després ho fes la seva defensa. Als homes de Koldo Álvarez de Eulate els ha costat molt replicar el bon nivell de l’altre dia, ni al darrere ni a la sortida de pilota, i s’han hagut de conformar amb evitar el perill rival. Pukki ha pogut fer el seu doblet particular just arribada l’hora del duel, recuperant una esfèrica dins l’àrea i fent una rematada que Gomes ha aturat. Llavors, els andorrans han posat una marxa més i la imatge al darrere ha estat una altra, i fins i tot han tingut una diana que ha acabat amb fora de joc. L’ha fet Èric Vales a centrada de Joan Cervós, al 64′.
Però de poc els ha servit, ja que just després els locals ha fet el tercer (68′). Una bona combinació ha clos amb Pukki assistint a Niklas Pyyhtia, qui no ha fallat el mà a mà. El 4-0 ha estat a caure, amb un Gomes superat després d’una mala sortida, però Christian García ha salvat l’acció, i aquest ha acabat arribant a l’afegit. Després d’una aturada del porter tricolor, Leo Walta s’ha fet amb el refús per encanonar la bola al fons de la xarxa i deixar el definitiu 4-0.