Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Foto de família de tots els participants i patrocinadors de la Travessa Solidària Transfronterera 2025. | ANA / I.M.
Agències
  • Esports
Benestar de la infància d'Àsia

La Travessa Solidària Transfronterera aposta per recorreguts ‘inclusius’ i un dorsal solidari per l’edició d’enguany

Un dels objectius de l'esdeveniment és que "cada inscripció sigui un pas per donar una vida més digna a infants que pateixen pobresa extrema"

“És un acte col·lectiu de solidaritat”. Així han definit la 12a edició de la Travessa Solidària Transfronterera, la segona en què el 100% de les inscripcions es destinaran a donar suport a l’educació i el benestar de la infància d’Àsia. Durant la presentació d’aquest dijous, la delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, ha detallat que l’objectiu últim és que “cada inscripció sigui un pas per donar una vida més digna a infants que pateixen pobresa extrema”. “Sabem que l’educació és el primer pas per trencar el cercle de la pobresa”, ha expressat Ortiz.

El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ha destacat l’èxit de la prova i el seu creixement constant. “És el segon any que celebrem aquesta competició amb un format i un enfocament solidari. Gràcies a aquesta col·laboració, el 100% dels beneficis de les inscripcions es destinaran a la Fundació per ajudar a millorar les condicions de vida de nens i nenes i garantir-los una educació de qualitat i un entorn segur”, ha esmentat el cònsol. També ha recordat l’augment de participants de 142 inscrits el 2023 al rècord històric de 260 el 2024.

Per la seva banda, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha remarcat la consolidació de l’esdeveniment. “Més enllà que sigui la 12a edició, consolidem la part més solidària i la cooperació internacional. És una cursa que uneix territoris i que té molts valors: esportius, de solidaritat i d’amistat”, ha detallat. Barrera també ha anunciat que la cursa serà enguany “totalment inclusiva”. En aquest sentit, Ortiz ha detallat que, a més de les proves de 21 i 15 quilòmetres, s’hi afegeix enguany la Caminada Urbana Fundació Peusa, de tres quilòmetres, per fer encara més accessible la participació. “Per totes aquelles persones que aquell dia no puguin caminar o córrer, també tenim un dorsal zero per tothom que vulgui col·laborar”, ha afegit Ortiz.

Les inscripcions ja estan obertes amb un cost de 16 euros pel recorregut llarg i curt, i de 10 euros per la caminada familiar a la Seu. Es podran formalitzar fins al 23 d’octubre.

Exposició itinerant solidària

La presentació també ha servit per inaugurar l’exposició fotogràfica ‘Una travessa d’humanitat’, obra de la fotògrafa Marce Mayench, la qual es podrà visitar al Centre Cultural lauredià fins al 16 d’octubre i, posteriorment, entre el 23 d’octubre i al 5 de novembre, al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
Argentinos en Andorra alerta que s’han rebutjat més de 230 sol·licituds de feina per manca de bitllet de tornada
El Ministeri d’Exteriors confirma que no hi ha cap ciutadana andorrana al vaixell Sirius de la flotilla cap a Gaza
La FAF es fa enrere: l’entitat reobre les instal·lacions 24 hores després d’anunciar un tancament total

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Adrià Regada, Gerard Mora i Enzo Fuentes competiran, aquest cap de setmana, en l’Europeu de ruta
  • Esports
La FAF aturarà a partir de demà totes les lligues i entrenaments fins que no es resolgui la problemàtica amb les quotes
  • Esports
L’FC Andorra sancionat amb 15.000 euros per les protestes al túnel de vestidors per part de Piqué i Nogués
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu