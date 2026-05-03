Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La competició ha comptat amb la participació de més de 450 nedadors procedents d’onze clubs, entre els quals els cinc del país. | FAN
El Periòdic d'Andorra
Natació

La sisena edició de l’Open d’Andbank reuneix més de 450 nedadors i un miler d’espectadors a la Piscina del Serradells

La piscina olímpica ha acollit proves de diferents categories d’edat, amb un programa competitiu que ha inclòs pràcticament totes les disciplines

Un miler de persones han omplert aquest dissabte les graderies de la Piscina del Serradells per assistir a la sisena edició de l’Open d’Andbank, organitzat per la Federació Andorrana de Natació.

La competició ha comptat amb la participació de més de 450 nedadors procedents d’onze clubs, entre els quals els cinc del país. Entre els participants hi ha hagut nedadors com África Zamorano, Ainhoa Campabadal, Carla Carrón i Nil Cadevall.

Al llarg de la jornada, la piscina olímpica ha acollit proves de diferents categories d’edat, amb un programa competitiu que ha inclòs pràcticament totes les disciplines. L’organització ha gestionat el volum de participants en l’edició amb més inscripcions de l’Open.

S’ha registrat un rècord d’Andorra en categoria de 13 anys en els 200 metres papallona, aconseguit per Marc Garcia

La competició s’ha tancat amb una quinzena de rècords del campionat en diverses proves. També s’ha registrat un rècord d’Andorra en categoria de 13 anys en els 200 metres papallona, aconseguit per Marc Garcia, del Serradells, amb un temps de 2:36.56.

El president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, ha indicat que l’edició ha assolit els objectius de participació i organització, i ha destacat el volum de nedadors i assistents. També ha assenyalat la possibilitat d’acollir competicions de nivell superior en el futur.

Per la seva banda, el director tècnic, Alfonso Maltrana, ha destacat la participació de nedadors i la tasca dels voluntaris en el desenvolupament de la jornada.

Comparteix
Notícies relacionades
Grandvalira Resorts es fixa en el model d’habitatge protegit d’Aspen davant la manca d’allotjament de temporers
Macron fixa la signatura de la Comissió a finals d’any i Espot a l’estiu, però el referèndum continua sense calendari
Daniel Armengol i Francesc Pallàs lideren la candidatura de la CEA per representar els autònoms a la CASS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Tabak, satisfet per l’agònica victòria del MoraBanc a Tenerife, però prudent perquè encara “no hem aconseguit res”
  • Esports
Soldevila entra al top40 a la Mathesyns Skyrace amb una actuació marcada per un bon inici i dificultats en el descens
  • Esports
Roger Turné signa un 37è lloc a la Copa del Món XCO a Corea en una cursa marcada pel fang i les relliscades
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu