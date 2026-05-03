La sisena edició de l’Open d’Andbank reuneix més de 450 nedadors i un miler d’espectadors a la Piscina del Serradells

Un miler de persones han omplert aquest dissabte les graderies de la Piscina del Serradells per assistir a la sisena edició de l’Open d’Andbank, organitzat per la Federació Andorrana de Natació.
La competició ha comptat amb la participació de més de 450 nedadors procedents d’onze clubs, entre els quals els cinc del país. Entre els participants hi ha hagut nedadors com África Zamorano, Ainhoa Campabadal, Carla Carrón i Nil Cadevall.
Al llarg de la jornada, la piscina olímpica ha acollit proves de diferents categories d’edat, amb un programa competitiu que ha inclòs pràcticament totes les disciplines. L’organització ha gestionat el volum de participants en l’edició amb més inscripcions de l’Open.
La competició s’ha tancat amb una quinzena de rècords del campionat en diverses proves. També s’ha registrat un rècord d’Andorra en categoria de 13 anys en els 200 metres papallona, aconseguit per Marc Garcia, del Serradells, amb un temps de 2:36.56.
El president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, ha indicat que l’edició ha assolit els objectius de participació i organització, i ha destacat el volum de nedadors i assistents. També ha assenyalat la possibilitat d’acollir competicions de nivell superior en el futur.
Per la seva banda, el director tècnic, Alfonso Maltrana, ha destacat la participació de nedadors i la tasca dels voluntaris en el desenvolupament de la jornada.