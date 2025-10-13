La selecció s’estrena a l’Estadi de la FAF contra Sèrbia amb l’objectiu de “donar continuïtat als bons minuts de dissabte”

Després de sumar dissabte passat contra Letònia (2-2) el primer punt en la fase de classificació per al Mundial del 2026, la selecció andorrana afronta demà (20.45 hores) a l’Estadi de la FAF el seu penúltim partit, davant Sèrbia. Sense opcions matemàtiques de classificació, el combinat nacional vol tancar aquesta fase amb bones sensacions i, si és possible, amb algun punt més al sarró.
El seleccionador nacional, Koldo Álvarez de Eulate, ha explicat que l’equip arriba amb ganes de donar continuïtat al bon joc mostrat per moments contra els bàltics. “La idea és intentar seguir en la mateixa línia i donar continuïtat als bons minuts que vam tenir dissabte passat. Sabem que serà més complicat per la qualitat tècnica dels seus jugadors, però hem d’intentar repetir el que vam fer bé”, ha assenyalat.
Tot i reconèixer que Sèrbia és un rival d’alt nivell, Álvarez ha remarcat que l’objectiu principal passa per centrar-se en el propi rendiment de l’equip. “Ens hem de fixar sobretot en nosaltres, en el que podem controlar i en estar preparats per al partit, passi el que passi”, ha dit.
El tècnic ha destacat també la dificultat del rival, que arriba al Principat amb la possibilitat de certificar la seva classificació per a la següent ronda. “Tenen molta qualitat individual, verticalitat i potència física. No és només qüestió dels més coneguts: Sèrbia és molt més que això. A nivell defensiu són forts, i molts dels seus jugadors competeixen en lligues com la italiana, amb un mig del camp molt treballador i de gran nivell tècnic”, ha anal·litzat..
El partit tindrà un component especial, ja que la selecció jugarà per primera vegada l’Estadi de la FAF, una instal·lació que el seleccionador assegura que l’equip “cada vegada sent més seva”. Segons l’entrenador, “és un dia especial per a tots, i així ho hem de sentir i viure, intentant gaudir-lo al màxim”.
Vales, preparat per fer història
Entre els protagonistes del matx hi haurà Marc Vales, que arribarà als 102 partits internacionals amb la selecció. El defensa s’ha mostrat satisfet per aquest reconeixement. “És un mèrit arribar a aquesta xifra. Rebre aquest reconeixement per part de la UEFA és molt bonic, és un premi a tot el treball i a l’amor per aquest escut”, ha destacat.
Tot i l’homenatge, Vales ha deixat clar que l’atenció està posada únicament en el partit. “Al final és això: un homenatge que intentarem oblidar ràpidament per centrar-nos en un partit molt important per a nosaltres”, ha ponderat. En aquest sentit, el jugador ha insistit que l’equip arriba amb confiança després del bon resultat contra Letònia i que l’objectiu és mantenir el nivell mostrat en els primers minuts d’aquell duel. “Hem de confiar més en la primera part que vam fer, sobretot en els primers quaranta minuts. Això ens ha de servir per millorar, fer un bon partit i posar les coses difícils a Sèrbia”, ha assegurat.
El rival , per la seva part, arriba al duel com a segon classificat amb onze punts, quatre per damunt de Sèrbia i quatre per sota d’Anglaterra, tot i que amb un partit més. El combinat dirigit per Sylvinho busca tancar la seva classificació per a la següent ronda i evitar sorpreses en l’última jornada, en la qual haurà de visitar el conjunt anglès.