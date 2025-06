Futbol - Cita continental

La selecció femenina vol tancar una Nations League de fites amb victòria davant la líder, Malta

Del combinat tricolor, ja professionalitzat, Albert Panadero apunta que el següent pas és millorar amb pilota "sense perdre el que sabem fer"

La selecció femenina tancarà demà (19.00 hores) una Nations League marcada per fites, una ja assolida i una que encara poden completar, davant la líder i ja ascendida Malta. Per una part, en la competició d’enguany han sumat el primer triomf a casa, aquell 2 a 1 contra Xipre amb una Tere Morató com a heroïna; i per l’altra, encara tenen la possibilitat de fer la millor fase, numèricament parlant, mai assolida. Ara bé, tot això queda en un segon pla, i segons ‘Ari’ Gonçalves, el vestidor està totalment centrat en l’encontre, a l’estadi encampadà de la FAF.

“Hem de promoure una mentalitat competitiva”, ha comentat aquesta tarda el seleccionador, Albert Panadero, deixant clar que “si tenim opcions de guanyar, les hem d’optimitzar”. El tècnic ha reconegut que Malta és un rival de Lliga B, on independentment del resultat hi jugarà la pròxima edició de la cita, que circula bé l’esfèrica, que és vertical i que compta amb jugadores de molta qualitat. Per això, “serà un partit dur, de molta concentració i de fer un treball defensiu important sense oblidar que hem millorat ofensivament”, ha esmentat.

‘Pana’ va arribar al càrrec a principis de gener del 2024, i des del primer moment va deixar clara la voluntat de professionalitzar el combinat nacional. I ho ha aconseguit. El següent pas, ha apuntat, és millorar amb pilota i “continuar en la mateixa línia sense perdre el que sabem fer, perquè en el moment que perdem pistonada ens costarà molt tornar a competir”.

Albert Panadero durant l’entrenament d’avui a Encamp. | FAF / @m4rv_d3sign

El rival de demà

L’equip dirigit per Manuela Tesse, com s’ha indicat, és el líder del grup C2 amb quatre victòries i només una desfeta en cinc partits. Aquesta la van veure precisament contra Xipre en l’obertura de la competició, el passat febrer. Pel que fa als quatre triomfs, tots han estat per la mínima, també contra les tricolor. Va ser el 25 de febrer amb un 1 a 0 signat per Shona Zammit 10 minuts després del xiulet inicial.

La polèmica contra Geòrgia

El partit que va estrenar l’estadi de la FAF a nivell de seleccions va cloure amb desfeta de la femenina per 1 a 2 contra Geòrgia, el passat divendres. Les pirenaiques, més enllà d’haver-se pogut endut com a mínim l’empat, van veure com les rivals vulneraven la normativa FIFA: van fer quatre canvis en quatre finestres diferents. En aquest sentit, ‘Pana’ ha reconegut no saber quines conseqüències pot comportar, però cal recordar que la FAF va presentar una queixa i que una possible resolució seria atorgar els tres punts a les andorranes.