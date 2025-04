Futbol - Cita continental

Tere Morató es torna a posar la capa d’heroïna per fer un doblet i signar la victòria contra Xipre (2-1)

Es tracta del primer triomf del combinat femení en una Nations League, amb l'èpica després de revertir el 0-1 de la primera meitat

Després de l’empat assolit a Làrnaca, la selecció femenina volia almenys repetir fita per tancar la segona finestra de la Nations League. I vaja si ho ha aconseguit. Tere Morató, acompanyada per un grandíssim joc coral de les companyes, s’ha tornat a posar la capa d’heroïna per signar un nou doblet i sumar la primera victòria d’Andorra en aquesta fase.

Des del xiulet inicial s’ha vist un joc molt parell, però amb més domini visitant. De totes maneres, la primera acció l’han signat les tricolor al 9′ amb un xut llunyà d’Aitana Colobrans que no ha vist porta. La rèplica de les rivals ha arribat al cap de cinc minuts, amb una falta des del vèrtex de l’àrea que Efthalía Siakallí ha llançat directe a les mans d’Alba Martín. La més clara de les andorranes ha arribat al 17′ amb Maria Ruzafa, qui ha rebut una passada en profunditat, ha retallat el seu parell i ha provat sort des de la frontal amb un tir que ha sortit per sobre, per poc, del travesser.

Abans de cloure els primers 45 minuts, ocasions per partida doble per a les de Renos Demetriades. La primera, d’Eirini Michail al 24′, quan ha recuperat l’esfèrica a tres quarts per posteriorment sortir a la carrera i a l’altura de la mitja lluna engaltar un tir directament a fora. La següent ha estat la primera diana del matx (28′), quan Zoe Planagumà ha comès una falta sobre Antri Violari que li ha suposat la targeta groga. Just a la frontal, l’encarregada de llançar-la ha estat Elena Aristodimou, a l’estil Ronald Koeman a la final de Wembley per donar la primera Champions al Barça, l’any 1992.

Laia Sin durant una acció de la primera meitat. | FAF / @m4rv_d3sign

A la represa, les d’Albert Panadero no han abaixat els braços i han buscat la igualada. La primera l’han tingut al 54′ amb Tere Morató, qui ha recuperat una pilota dividida i des d’uns 25 metres ha fet una vaselina per sorprendre Maria Matthaiou que ha acabat topant amb el travesser. Cinc minuts més tard, Violari l’ha tingut per a les seves després de rebre una passada d’Aristodimou i escorçar-se a l’interior de l’àrea amb un tir que ha sortit fora. A la contra, Ruzafa s’ha fet amb un refús de la defensa xipriota per xutar, de primeres, molt a prop del pal.

A 15 minuts pel xiulet final, les pirenaiques han posat una marxa més, i ha arribat el premi. Primer ha estat amb Colobrans, anant-se’n de Marilena Georgiou amb una bicicleta per a continuació fer una rematada que la portera rival ha refusat a córner. Després, la mateixa migcampista ha fet una centrada a l’interior de l’àrea petita que Laia Solé ha rematat de cap fora (83′). I just en la jugada posterior, Morató ha marcat un autèntic golàs per l’escaire en recuperar la pilota a la frontal i col·locar l’1-1.

Per posar el toc d’èpica al duel, ja al 92′, unes mans d’Andrea Cusik dins l’àrea han acabat significant penal per a les de ‘Pana’. La davantera de l’Alabès ha estat l’encarregada de transformar-lo, sense posar-se nerviosa i enganyant Matthaiou per fer el 2-1 definitiu.

Pel que fa a la resta del grup, Malta s’ha imposat a Geòrgia per 2-1 per avançar a Xipre i situar-se al capdavant del grup C2 amb nou punts. Per sota, les xipriotes amb set, seguides per les andorranes amb quatre i les georgianes amb tres. El pròxim duel de les tricolor serà el 30 de maig precisament contra Geòrgia, i el 3 de juny contra Malta.