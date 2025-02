La selecció femenina tanca la primera finestra de la Nations visitant la “favorita”

La selecció femenina de futbol clourà demà al Centenary Stadium de Ta’ Qali la primera finestra de la Nations League 2025 després de caure a Geòrgia. Ho farà contra Malta (19.30 hores), combinat que també cercarà sumar els primers punts després d’encetar la competició caient contra Xipre per 2-1. “Sabem que és un partit molt difícil contra la selecció favorita per ascendir a la Lliga B”, ha esmentat el seleccionador tricolor, Albert Panadero. “Esperem que comencin molt agressives perquè necessiten els tres punts, i nosaltres estarem concentrades des del primer moment jugant una mica amb la pressió que tenen elles pel que fa al resultat“, ha afegit.

En la darrera Nations, tots dos conjunts també van quedar enquadrats al mateix grup dins la Lliga C, i en els dos duels que es van veure les cares es van imposar les de Manuela Tesse. Les de l’estat insular del Mediterrani van guanyar a casa seva per 5-0, mentre que a l’Estadi Nacional van sumar els tres punts després d’un 0-3. Així, la de demà és una bona ocasió per a les pirenaiques de demostrar la millora assolida des de l’arribada de ‘Pana’. “Volem continuar amb la línia que vam mostrar a Geòrgia, sent molt competitives i amb una mentalitat guanyadora”, ha incidit el mateix tècnic.