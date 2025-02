Els minuts finals condemnen a Andorra contra Geòrgia (2-1)

La selecció femenina de futbol ha encetat aquesta tarda la UEFA Nations League 2025 amb una derrota contra Geòrgia (2-1), un duel marcat per les poques ocasions andorranes, les quals han sabut aprofitar, i amb les cinc debutants a la convocatòria disputant minuts.

El primer quart d’hora ha deixat accions a totes dues bandes. Les locals n’han tingut quatre, dues d’elles amb la pilota per sobre el travesser i les dues altres amb aturades de la debutant Alba Martín sota pals. Per la part tricolor, una acció per la banda esquerra que no ha arribat a ser un avís després que Maiko Bebia evités el perill. Al minut 20 ha arribat la més clara fins al moment. Tinatin Ambalia ha fet una passada en profunditat per una Teona Bakradze desmarcada que ha obligat a Martín a sortir per aturar.

Les georgianes s’han establert a camp contrari tenint encara més esfèrica, però sense acabar de trobar espais més enllà de passades a l’esquena de la defensa o centrades laterals que no han acabat en res. No ha estat fins a gairebé la mitja hora que Bebia ha protagonitzat una nova ocasió clara, amb un xut directe d’una falta llunyana que ha sortit fregant l’escaire. Abans d’arribar a la mitja part només hi ha hagut una acció més, també per a les d’Iris Antman. Bakradze s’ha tornat a desfer per l’esquena de la defensa pirenaica per quedar-se sola davant Martín, qui ha tocat mínimament la pilota per enviar-la a córner. D’aquest, Tatiana Matveeva ha rematat de cap creuant de més l’esfèric per enviar-lo fora per poc.

A la represa, la mateixa escaleta que la primera meitat. Arribades locals que no han significat perill i fins a l’hora de partit només un xut de falta de Tere Morató (55′) que ha sortit molt fluix i no ha suposat cap problema per Tatia Gabunia. Al 58′ Bakradze ha repetit jugada sabent trobar el perill picant la pilota per sobre la defensa andorrana, però ha xutat lluny dels tres pals per a la jugada posterior rematar al pal.

Al minut 67, Bebia ha provat sort amb una altra falta directa des de la frontal, aquesta vegada més a prop, però l’ha enviat fora. A l’acció posterior, Erica Gonçalves ha penjat l’esfèrica d’una falta molt llunyana que ha rematat Laia Solé amb el genoll després d’un parell de rebots per fer la primera diana. Bakradze ha continuat sent la punta de llança de les seves, però Martín li ha negat en tot moment el gol fins que Zoe Planagumà li ha fet un penal al 83′. Bebia ha estat l’encarregada de llançar-lo i ha col·locat l’empat. Les d’Antman se n’han anat a dalt i al 87′ han capgirat el marcador amb el gol que tant ha buscat Bakradze.

Les d’Albert Panadero tancaran aquesta finestra internacional amb la segona jornada de Nations el dimarts vinent contra Malta (19.30 hores), també lluny del Principat.