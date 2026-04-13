  • La capitana de la selecció, Tere Morató, durant l'entrenament d'aquesta tarda. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

La selecció femenina enceta una doble jornada contra Azerbaidjan a la cerca de la primera victòria del Premundial

Tant Morató com 'Pana' destaquen la potència física i la intensitat del rival, al qual hauran de fer front amb 11 baixes, la darrera, la de Carla Ber

La selecció femenina obrirà demà (19.00 hores i entrada gratuïta) la segona finestra del Premundial, la qual comptarà amb una doble jornada contra Azerbaidjan, amb la voluntat de sumar el primer triomf després d’empatar contra Hongria i caure a Macedònia del Nord. “Tenim moltes ganes perquè el partit a casa contra Hongria ens va donar molta energia, en veure que som capaces de competir de tu a tu contra qualsevol, i també amb la ràbia del partit de fora, que no va sortir com esperàvem”, ha comentat la capitana, Tere Morató.

Del combinat azerbaidjanès, tant Morató com Albert Panadero, n’han destacat la potència física i la intensitat. “És un equip molt ben treballat i amb un model de joc molt clar, és vertical i sòlid al darrere, i és també imprevisible”, ha mencionat el seleccionador tricolor. “Hem de fer quatre ajustos, però continuar amb la dinàmica que portem, i contra conjunts més poderosos físicament, treballar des del col·lectiu”, ha afegit. En aquest sentit, la davantera ha subratllat que “haurem de tenir paciència, jugar amb les línies juntes, fer el nostre joc i aprofitar les que tinguem”.

"És un equip molt ben treballat i amb un model de joc molt clar, és vertical i sòlid al darrere, i és també imprevisible" – Albert Panadero

Fins a la data, les de Siyasat Asgarov han vençut al seu feu a Macedònia de Nord gràcies a un doblet de Sevinj Jafarzade i han caigut per la mínima en la seva visita a Hongria. Per fer-les front, ‘Pana’ haurà de sortir del pas amb fins a 11 baixes, la darrera, la de Carla Ber, i sembla ser que de llarga duració. “És un condicionant important, però és un grup de jugadores que estan apostant pel futbol, amb joves pel darrere que tindran oportunitats”, ha subratllat en aquest sentit.

En darrer lloc, Morató ha enterrat la destral de guerra envers la possibilitat de disputar partits al Nou Estadi de la FAF. “Ja ens van comunicar que la intenció és que juguem un partit a Encamp”, ha mencionat la punta de llança de la selecció. Aquest, per dates, hauria de ser el del pròxim 5 de juny davant les macedònies. “De moment estem al Nacional i cap problema”, ha completat, recordant que ha estat durant anys l’escenari principal i on ja s’han assolit grans fites.

