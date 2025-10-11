Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els tricolors celebrant un dels gols del partit. | FAF
Cita internacional

La selecció empata amb Letònia i suma el seu primer punt a la classificació per al Mundial de l’any 2026

Els gols de Moisès San Nicolás i Ian Olivera trenquen la ratxa negativa i reflecteixen el creixement del conjunt dirigit per Koldo Álvarez

La selecció andorrana ha sumat aquest dissabte el seu primer punt a la fase de classificació per al Mundial 2026 després d’empatar 2-2 amb Letònia a Riga. El resultat, a més de trencar la dinàmica negativa, ha servit per celebrar els dos primers gols del combinat nacional en aquesta fase.

Moisès San Nicolás ha obert el marcador al minut 33, mentre que Ian Olivera ha signat l’empat definitiu al 78, després que l’equip local aconseguís capgirar provisionalment el resultat. Amb aquesta actuació, el conjunt dirigit per Koldo Álvarez de Eulate ha demostrat solidesa, capacitat de reacció i un joc més madur en comparació amb anteriors enfrontaments.

El seleccionador ha valorat positivament la feina dels seus jugadors: “Hem fet un molt bon partit, sobretot després dels primers 40 minuts. Sabíem on podíem fer mal i, en molts moments, ens hem trobat còmodes amb la pilota, que era el que volíem”, ha explicat.

Tot i reconèixer que la defensa ha patit en algunes accions interiors aprofitades pels letons, Álvarez ha volgut destacar l’esperit col·lectiu del grup. “La força d’aquest equip és que som un equip, i avui han estat dos defenses els que han marcat. Això diu molt del col·lectiu”, ha afirmat.

