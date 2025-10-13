Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment del partit. | FAF
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - Cita continental

La selecció andorrana sub21 planta cara a Anglaterra, actual campiona d’Europa i només perd per un gol de diferència

Tot i la derrota, el combinat d'Eloy Casals aconsegueix minimitzar a la millor selecció del continent i deixa molt bones sensacions

La selecció andorrana sub21 tenia al davant un repte monumental, enfrontar-se a l’actual campiona d’Europa. De fet, abans de guanyar el seu darrer títol el passat estiu, també havien conquerit el continent en l’edició anterior. Parlem, doncs, de la millor selecció europea dels darrers cinc anys davant la qual els tricolor només han perdut per un gol de diferència. L’enfrontament correspon a la cinquena jornada de la Fase de classificació de l’Eurocopa.

Resistència tricolor

Ha començat a rodar l’esfèrica a l’estadi Pride Park i amb ella han arribat les primeres ocasions locals. Al minut sis, Anglaterra ha tingut la primera ocasió clara amb una rematada de Tyrique George que ha marxat molt desviada. El jugador, que ja ha disputat la Premier League i la Champions League, s’anava a convertir en un mal de cap per la defensa tricolor. La tònica del duel no ha variat durant tota la primera part i la selecció andorrana, ha resistit com ha pogut les escomeses dels locals. 

Finalment, després de molt insistir George ha fet el primer després d’una gran jugada individual de Jamie Gittens qui ha superat a Nil Linares i Marc Rodríguez perquè el dorsal 21 superi Marc de Castro amb un xut molt potent. 

Els locals dominen, però Andorra sap defensar-se

En la represa, el guió del partit s’ha mantingut i al minut 51 ha pogut arribar el 2-0 en una pilota morta a l’àrea que George ja havia caçat, però Gerard Sola l’ha tret sota la línia. Tot i la contínua presència d’Anglaterra en camp i àrea rival, la veritat és que aquestes arribades no s’han traduït en ocasions molt clares. I és que fins al minut 70, els locals han rematat 16 vegades, però només tres han anat a porteria. La resta han marxat desviades (7) o han estat bloquejades per la defensa tricolor (6). 

La primera i ‘única rematada a porteria per part dels andorrans ha arribat al minut 80 amb un xut llunyà de Yedid Santaella des de fora de l’àrea el qual James Beadle ha atrapat sense problemes. Així tot, el que semblava que anava a ser una golejada local, s’ha convertit un exercici de resistència visitant que deixa molt bones sensacions al conjunt d’Eloy Casals el qual marxa molt satisfet de terres angleses.

Comparteix
Notícies relacionades
Una edat per protegir millor
La selecció s’estrena a l’Estadi de la FAF contra Sèrbia amb l’objectiu de “donar continuïtat als bons minuts de dissabte”
El Ministeri d’Interior rebutja l’autorització al Moviment per Palestina per incompliment del termini legal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Bonell avança que el protocol contra els abusos en l’esport es presentarà el 2026 i preveu un pressupost “més ajustat”
  • Esports
Anna Garcia reforça la presència d’Andorra en l’àmbit olímpic internacional al Congrés Acadèmic de Praga
  • Esports
Xavi Jové i Òscar Cabanas finalitzen el Mundial de Gravel en 159a i 201a posició d’entre 254 corredors totals
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu