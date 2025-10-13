La selecció andorrana sub21 planta cara a Anglaterra, actual campiona d’Europa i només perd per un gol de diferència

La selecció andorrana sub21 tenia al davant un repte monumental, enfrontar-se a l’actual campiona d’Europa. De fet, abans de guanyar el seu darrer títol el passat estiu, també havien conquerit el continent en l’edició anterior. Parlem, doncs, de la millor selecció europea dels darrers cinc anys davant la qual els tricolor només han perdut per un gol de diferència. L’enfrontament correspon a la cinquena jornada de la Fase de classificació de l’Eurocopa.
Resistència tricolor
Ha començat a rodar l’esfèrica a l’estadi Pride Park i amb ella han arribat les primeres ocasions locals. Al minut sis, Anglaterra ha tingut la primera ocasió clara amb una rematada de Tyrique George que ha marxat molt desviada. El jugador, que ja ha disputat la Premier League i la Champions League, s’anava a convertir en un mal de cap per la defensa tricolor. La tònica del duel no ha variat durant tota la primera part i la selecció andorrana, ha resistit com ha pogut les escomeses dels locals.
Finalment, després de molt insistir George ha fet el primer després d’una gran jugada individual de Jamie Gittens qui ha superat a Nil Linares i Marc Rodríguez perquè el dorsal 21 superi Marc de Castro amb un xut molt potent.
Els locals dominen, però Andorra sap defensar-se
En la represa, el guió del partit s’ha mantingut i al minut 51 ha pogut arribar el 2-0 en una pilota morta a l’àrea que George ja havia caçat, però Gerard Sola l’ha tret sota la línia. Tot i la contínua presència d’Anglaterra en camp i àrea rival, la veritat és que aquestes arribades no s’han traduït en ocasions molt clares. I és que fins al minut 70, els locals han rematat 16 vegades, però només tres han anat a porteria. La resta han marxat desviades (7) o han estat bloquejades per la defensa tricolor (6).
La primera i ‘única rematada a porteria per part dels andorrans ha arribat al minut 80 amb un xut llunyà de Yedid Santaella des de fora de l’àrea el qual James Beadle ha atrapat sense problemes. Així tot, el que semblava que anava a ser una golejada local, s’ha convertit un exercici de resistència visitant que deixa molt bones sensacions al conjunt d’Eloy Casals el qual marxa molt satisfet de terres angleses.