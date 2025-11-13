La selecció absoluta s’acomiada del Premundial amb personalitat i caient per la mínima a casa contra Albània (0-1)

La selecció absoluta ha tancat, aquesta nit al Nou Estadi de la FAF, la fase de classificació per al Mundial del 2026 amb una derrota per la mínima davant una Albània que es jugava disputar la repesca mundialista –fita que ha acabat assolint tot i que encara té un partit per disputar–. De fet, l’únic gol s’ha fet esperar fins passada l’hora, amb uns andorrans mostrant molta personalitat durant tot el duel.
Els primers minuts han estat força parells, amb els tricolor volent sortir jugant des del darrere i els rivals cercant el contracop i les pilotes llargues. Transcorreguts els primers 10 minuts, han estat els de Sylvinho els que s’han fet definitivament amb l’esfèrica, i han gaudit d’una primera acció de Rey Manaj que ha refusat la defensa pirenaica. D’una falta d’Eric de las Heras sobre Juljan Shehu a la frontal, Kristjan Asllani ha provat sort amb una rematada directa que ha sortit, per poc, per sobre de la porteria que avui ha defensat Álex Ruiz, debutant amb el combinat nacional (17′).
Cinc minuts després, un Mario Mitaj molt ofensiu per la banda esquerra ha fet una centrada per baix que s’ha acabat enverinant i que ha sortit llepant el pal llarg. A l’altre costat del camp, Arón Rodrigo l’ha tingut al 27′ després de desfer-se d’un parell de contraris, combinar amb Joan Cervós i propinar un tir des de fora l’àrea que ha sortit per sobre. A partir de la mitja hora, els homes de Koldo Álvarez de Eulate han donat una passa endavant mostrant una millor versió, sobretot en faceta defensiva. Però les han continuat tenint els balcànics, principalment des del córner. En un d’ells, Manaj ha rematat, al primer pal, a l’exterior de la xarxa (36′). El següent, la més clara dels primers 45 minuts. Qazim Laçi ha estat el llançador i ha trobat a Berat Djimsiti, qui amb un bon cop de cap ha vist com el travesser li negava el gol per deixar l’empat a zero camí els vestidors.
Amb la victòria entre cella i cella, Albània ha sortit a la segona meitat amb una marxa més, i només iniciar Arbër Hoxha l’ha tingut, però la defensa local ha tornat a evitar el perill. Al 51′, Asllani ha rematat de primeres un refús local que ha sortit molt centrat i que Ruiz ha pogut aturar, tot plegat després d’una gran acció d’Armando Broja per la dreta. Els andorrans, de totes maneres, no s’han posat nerviosos, i al 55′ Ian Olivera gairebé s’ha fet amb una centrada lateral a tocar de l’àrea petita. De mica en mica, als visitats els ha anat cremant la igualada, i s’han precipitat de més fins que al minut 66 els ha arribat el premi. Amb una ràpida contra, Myrto Uzuni ha fet una passada per a un Asllani, una mica més enrere, que aquesta vegada no ha perdonat.
Amb el marcador favorable, els de Sylvinho, acompanyats per més d’un miler d’aficionats, han disminuït la intensitat i, més enllà d’alguna ocasió aïllada a banda i banda, aquest no s’ha mogut. Això sí, abans del xiulet final, s’ha produït un nou debut tricolor amb Hugo Ferreira, qui ha saltat al terreny de joc acompanyat per Sergio Moreno, qui ha posat punt final al seu perible amb la selecció. Així, el combinat pirenaic ha clos el Premundial en darrera posició del grup K amb un punt, l’assolit en l’empat davant Letònia, conjunt que ha quedat precisament per sobre amb cinc punts i encara un duel per disputar.