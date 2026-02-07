La Reial Societat B s’imposa al Nou Estadi de la FAF d’Encamp per continuar sent la bèstia negra de l’FC Andorra

El Sanse ha sumat el seu segon triomf a domicili aquest curs al Nou Estadi de la FAF per continuar sent la bèstia negra de l’FC Andorra. Ha estat la cinquena vegada que els dos equips s’han vist les cares −dues el curs passat a 1a RFEF−, i la quarta que el filial de la Reial Societat s’ha endut la victòria, com ja va fer a la primera volta amb un 3-0. Així, els donostiarres sumen 28 punts per sortir momentàniament del descens, mentre que els del Principat es mantenen amb 29 fregant la zona vermella.
Si bé no han sobrat les ocasions, les dues primeres han estat per fer un matiner empat a un. Els visitants han obert la llauna després de recuperar la pilota davant una mala sortida dels tricolor i, amb una ràpida execució, Gorka Gorosabel ha acabat rebent a l’esquena de la defensa per colar-li a Áron Yaakobishvili per sota les cames. En cinc minuts, i sent els de Carles Manso els clars dominadors de l’esfèric –i dels minuts inicials–, han igualat gràcies a una gran acció de Jastin Garcia. El portuguès s’ha anat ficant cap a dins des de l’esquerra i ha encanonat una trompada pel pal curt imparable per a Egoitz Arana.
Fins passat un temps no els ha arribat una altra amb certa claredat, amb Lautaro de León retallant al seu parell i provant sort des de la frontal, després d’una recuperació de Yeray Cabanzón, que aquesta vegada el porter de Zarautz sí que ha evitat. A l’altra banda del camp, el seu homòleg hongarès també ha aparegut per evitar el gol de Lander Astiazaran, que ha recuperat una mala passada d’Efe Akman per quedar-se en un mà a mà.
A l’inici de la segona meitat, un destacat Cabanzón ha intentat un gol olímpic que Arana ha rebutjat. La dinàmica ha continuat igual que als primers 45 minuts, amb molta velocitat per part dels dos equips, però sent els pupils de Gerard Piqué els que anaven amb una marxa més. Així i tot, no han arribat accions de perill ni per a un ni per a un altre fins passada l’hora de matx, quan l’extrem cedit pel Racing de Santander li ha posat una gran pilota a l’espai a ‘Lauti’ que, a l’u contra u, ha trigat a executar i la seva vaselina ha acabat fora.
Després ha estat Cabanzón qui ho ha intentat, aquesta vegada amb Arana negant-li de nou el gol. Han estat minuts en què l’FC Andorra ha mossegat porteria contrària, sense aconseguir perforar-la. Ho han acabat fent els de Jon Ansotegi en una ràpida contra que Gorka Carrera, una mica escorat ja dins de l’àrea, ha finalitzat amb una rematada davant la qual Yaakobishvili podria haver fet més.