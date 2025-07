Esquí alpí

La recuperació de Clàudia Garcia continua pel bon camí per iniciar la pretemporada amb normalitat

La tricolor va ser operada del menisc i un lligament en una lleu intervenció, i amb una evolució positiva podrà viatjar a Xile a finals d’agost

Va passar per quiròfan en finalitzar la temporada per solucionar les molèsties que tenia al genoll esquerre, i des de llavors es troba en ple procés de recuperació amb sessions de rehabilitació i adaptació. Segons informen des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), el treball està donant els seus fruits, i Clàudia Garcia continua en bona dinàmica per iniciar la pretemporada amb normalitat.

La tricolor va ser operada del menisc i un lligament en una lleu intervenció que tenia una recuperació de poc temps, però suficient per poder arribar en condicions sobre els esquís a Sud-amèrica. I tot indica que així serà. El seu treball diari al Centre de Tecnificació d’Ordino li està permetent recuperar el seu estat físic, al mateix temps que l’evolució es fa en consonància amb la recuperació del genoll operat. Així, podrà viatjar a Xile a finals d’agost per iniciar la pretemporada en neu amb l’equip nacional, format també per Íria Medina.

“Ara fa tres mesos que m’he operat”, ha recordat Garcia, incidint que està “en un punt molt positiu”. “Em sento millor del que estava, així que estic molt contenta perquè podré començar la pretemporada amb normalitat”, ha afegit. Primer anirà a Saas Fee a provar material, durant quatre dies a finals de juliol, i després viatjarà a Xile.