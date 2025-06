Automobilisme

La Pujada d’Arcalís escalfa motors amb prop de 40 pilots inscrits i un nou recorregut per a l’edició d’aquest cap de setmana

La sortida serà des de l’edifici de l’Hortell i la prova es consolida com una plataforma perquè els joves s’iniciïn al món del motor

L’edició d’enguany de la Pujada d’Arcalís ha tancat la llista d’inscrits aquest dilluns amb una quarantena de pilots que participaran en la prova automobilística, que enguany arriba amb un canvi destacat de traçat: el recorregut s’ha escorçat a tres quilòmetres, però recupera part del tram històric que es feia antigament. La cursa se celebrarà aquest dissabte 28 de juny i serà la segona prova puntuable del Campionat d’Andorra de Muntanya 2025, després de la celebrada a Arinsal.

“Tornem a repetir amb 40 inscrits a aquesta segona prova, amb la qual cosa ja consolida una mica les inscripcions del campionat, que era l’objectiu que teníem”, ha explicat el responsable tècnic de la Comissió Esportiva d’ACA CLUB, Joel Capdevila. “La novetat és que, en fer una pujada d’un sol dia, hem escurçat el recorregut a tres quilòmetres”, ha dit, afegint que “tornem a fer totes les paelles que es feien, el tros ràpid d’abans de la O també”.

El recorregut de la Pujada d’Arcalís. | ACA Club

La sortida serà just sobre el restaurant de l’edifici de l’Hortell, a l’estació d’Arcalís, i l’arribada estarà situada just abans del restaurant La Coma. A més, s’ha introduït un xicà a l’últim tram “a nivell de seguretat, més que res, perquè arribem molt ràpid a dalt de tot”.

Per la seva part, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, ha destacat el valor de recuperar aquesta prova automobilística clàssica del país: “Tot i que no és la mateixa distància que es va fer en un inici, la carretera d’Arcalís és una de les carreteres bones per fer la prova”. I ha remarcat el seu impacte a nivell local: “Perquè no només són 40 pilots i 40 cotxes, sinó tota la gent que ens porta a la parròquia”.

La cursa constarà d’una pujada d’entrenament i quatre pujades de competició, amb la quarta que tindrà un valor especial. El lliurament de premis es farà al mateix edifici de sortida i es preveu un desplegament de 65 persones, entre comissaris, direcció de cursa i equips de cronometratge. El telecabina de l’estació d’Arcalís romandrà obert per facilitar l’accés del públic entre els punts de sortida i arribada.

El programa de la prova que se celebrarà aquest cap de setmana. | ACA Club

Capdevila també ha volgut remarcar l’objectiu de futur del projecte: “Intentem donar facilitats, fer més proves dins del territori nacional perquè els joves interessats puguin iniciar-se a la muntanya, que és una de les proves més econòmiques dins del món del motor esport”. I ha conclòs: “De cara a l’any que ve, poder iniciar un petit programa i tornar a fer pujar aquest jovent que tant fa falta al país i que tanta història tenim del món del motor”.

La presentació oficial de la prova ha tingut lloc aquest dimecres a l’ACA Club, amb la participació de Jordi Serracanta, conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino; Enric Tarrado Vives, president de l’ACA Club; i Joel Capdevila, responsable tècnic de la Comissió Esportiva de l’entitat.