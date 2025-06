Automobilisme

La Pujada a Arcalís escalfa motors amb les inscripcions obertes i un alt nivell competitiu previst

La segona prova del Campionat d’Andorra de Muntanya podria capgirar els lideratges actuals i reunirà pilots del país, Espanya i França

La Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha obert aquest dimarts les inscripcions per participar a la Pujada a Arcalís, la qual se celebrarà el pròxim 28 de juny. La cursa, considerada una de les més espectaculars del calendari automobilístic andorrà, puntua exclusivament per al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) i es perfila com un dels grans esdeveniments de la temporada.

Amb un traçat exigent i espectacular, la Pujada a Arcalís ofereix un repte tècnic per a pilots i màquines, amb un desnivell considerable i un recorregut que s’enfila fins a gairebé 2.500 metres d’altitud. Serà la segona prova puntuable del calendari 2025 del CAAM, després de la ja disputada a Arinsal, i abans de les pujades de Beixalís i la Peguera, consolidant el compromís de l’ACA CLUB amb el motorsport al país.

La carretera CS-380 es convertirà en l’escenari d’aquesta cursa de muntanya, amb sortida al quilòmetre 1,8 i arribada al 4,8, en un tram de gairebé 3 quilòmetres i un pendent mitjà del 6%. Amb el lema ‘On el motor toca el cel’, la cursa combina l’exigència esportiva amb un entorn natural imponent, i promet una jornada intensa tant per a pilots com per al públic assistent.

La Pujada a Arcalís, així com el Campionat d’Andorra de Muntanya en general, està oberta a una àmplia varietat de vehicles, incloent-hi categories de producció, vehicles esportius i històrics. El reglament estableix que la classificació final de la cursa es determinarà a partir de la millor de les quatre pujades realitzades per cada participant, mentre que el sistema de puntuació acumulatiu servirà per establir els campions de cada categoria i grup a final de temporada.

Després de la prova inaugural a Arinsal, Raül Ferré, amb un Silver Car CS, lidera actualment la categoria Sport. En la categoria Producció, Josep Treserra Costa, al volant d’un Porsche GT3, i Gerard de la Casa, amb un Ford Fiesta WRX, comparteixen el primer lloc. En la categoria de vehicles històrics (VHC), Jordi Enjuanes Balaguer, amb un Van Diemen RF95, encapçala la classificació. Tot i això, la cursa d’Arcalís podria capgirar les posicions, amb un campionat encara molt obert.

Pel que fa a la participació, s’espera una representació nombrosa de pilots andorrans, a més de corredors provinents de França i Espanya. L’organització preveu que s’hi superi la quarantena de vehicles inscrits. El termini per formalitzar les inscripcions finalitzarà el pròxim 23 de juny al migdia.