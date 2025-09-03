Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Protestes a l’arribada neutralitzada

La protesta contra el genocidi a Gaza ha obligat a neutralitzar la finalització de l’onzena etapa de la Vuelta a Bilbao

La presència policial ha impedit incidents majors, els temps s’han pres abans de l’entrada a la Gran Via i no hi ha hagut guanyador d’etapa

L’arribada de l’onzena jornada de la Vuelta a Espanya a Bilbao s’ha vist alterada per una protesta contra Israel, que ha obligat a canviar el dispositiu previst. Davant la situació, els organitzadors han decidit prendre els temps a tres quilòmetres de la meta i impedir l’entrada del pilot a la Gran Via.

La mesura ha comportat la neutralització del final, de manera que no s’ha proclamat vencedor d’etapa. S’han validat únicament els punts de la muntanya, de la classificació per punts i de la general, amb el pas per la zona improvisada. Entre els corredors més destacats en aquest tram s’han trobat Jonas Vingegaard i Tom Pidcock, amb avantatge sobre un grup perseguidor.

Un ampli desplegament policial s’ha situat a la zona de meta per evitar més incidències. Els ciclistes han abandonat el recorregut entre una forta presència d’agents, mentre diversos corredors, com Vingegaard, s’han dirigit cap als autobusos dels equips.

Notícies relacionades
Els ciclistes andorrans Oriol Pi i Roger Turné completen la Copa del Món de França abans del Mundial de Les Gets
El Govern revisarà les quotes laborals amb un increment “molt quirúrgic” de places en les professions prioritàries
La Federació de Caça i Pesca allibera fins a 1.000 perdius roges i 300 faisans i anuncia nous plans de recuperació

Notícies relacionades
  • Esports
Nahuel Carabaña es prepara per al seu segon Mundial amb l’objectiu d’entrar a la final dels 3.000 obstacles a Tòquio
  • Esports
El MoraBanc Andorra renova el conveni amb Unnic i presenta Aaron Best com a nou escorta per a la Lliga Endesa
  • Esports
Nogués reclama estabilitat per a l’FC Andorra i alerta que “posar sostres o objectius pot acabar en frustracions”
