La protesta contra el genocidi a Gaza ha obligat a neutralitzar la finalització de l’onzena etapa de la Vuelta a Bilbao

L’arribada de l’onzena jornada de la Vuelta a Espanya a Bilbao s’ha vist alterada per una protesta contra Israel, que ha obligat a canviar el dispositiu previst. Davant la situació, els organitzadors han decidit prendre els temps a tres quilòmetres de la meta i impedir l’entrada del pilot a la Gran Via.
La mesura ha comportat la neutralització del final, de manera que no s’ha proclamat vencedor d’etapa. S’han validat únicament els punts de la muntanya, de la classificació per punts i de la general, amb el pas per la zona improvisada. Entre els corredors més destacats en aquest tram s’han trobat Jonas Vingegaard i Tom Pidcock, amb avantatge sobre un grup perseguidor.
Un ampli desplegament policial s’ha situat a la zona de meta per evitar més incidències. Els ciclistes han abandonat el recorregut entre una forta presència d’agents, mentre diversos corredors, com Vingegaard, s’han dirigit cap als autobusos dels equips.