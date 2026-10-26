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  • 'Lauti' de León, reclamant una acció durant el partit. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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La primera part més boja de tota la temporada, amb cinc gols, manté l’FC Andorra en posicions de descens (2-3)

Aquestes dianes marquen un duel en què els tricolor van a remolc i topen amb les aturades de Cantero i el pal en la recerca de la igualada

Una de les primeres parts més frenètiques del curs ha deixat a l’FC Andorra amb una nova derrota i sense poder escapar de les posicions de descens. El conjunt tricolor ha caigut a casa davant el Burgos (2-3) en el tancament de la jornada 11, després d’uns primers 45 minuts d’autèntica bogeria amb cinc dianes. És a dir, una cada nou minuts. I si bé els de Carles Manso han sabut dominar la segona meitat, han anat sempre a remolc i no han aconseguit fer efectiva la remuntada.

Després d’un primer avís de Randy Schneider, amb un potent xut llunyà que s’ha estavellat al travesser, els visitants han fet un pas endavant i han trobat ràpidament el premi. Jon Karrikaburu ha fet efectiva la llei de l’ex aprofitant una falta de concentració de la defensa local per rematar de primeres un refús de Jesús Owono, després d’una falta directa executada per Curro Sánchez. Pràcticament amb la mateixa jugada, Lautaro de León ha restablert la igualtat tres minuts després, en arribar abans que ningú a una pilota rebutjada per Ander Cantero després d’una rematada de Schneider. Tanmateix, els de Sergio Francisco han tornat a avançar-se sense donar temps a reaccionar als locals, aquesta vegada amb una rematada de cap d’Oier Luengo a la sortida d’un córner.

Randy Schneider, un dels locals més destacats. | @FCANDORRA

Les ocasions s’han continuat succeint a totes dues àrees, algunes de molt clares, fins al punt que l’FC Andorra ha arribat a marcar un segon gol que ha acabat anul·lat. El següent que sí que ha pujat al marcador, però, ha estat favorable als visitants. Sánchez ha transformat un penal assenyalat per unes mans de Martí Vilà i ha ampliat l’avantatge burgalès. Amb el ritme del partit començant a disminuir, Jordi Cano ha retallat distàncies després de culminar una bona jugada col·lectiva, establint el 2-3 amb què s’ha arribat al descans.

A la represa, una nova ocasió matinera de Schneider, la qual ha obligat Cantero a intervenir, ha donat pas al domini dels homes de Manso, tant en la possessió com en les aproximacions a l’àrea rival. Tot i això, els pirenaics no han aconseguit transformar aquest control en ocasions realment perilloses fins que, superada l’hora de joc, el porter visitant ha aparegut en dues intervencions consecutives per evitar l’empat.

Els del Principat han continuat duent la iniciativa, però s’han trobat amb les dificultats de superar el bloc baix del Burgos, el qual ha protegit el resultat. Més enllà d’una rematada de ‘Lauti’ que s’ha estavellat al pal després d’un servei de cantonada, l’FC Andorra no ha pogut tornar a veure porteria. El marcador ja no s’ha mogut i els cinc gols del primer temps han acabat decidint un duel que manté l’equip de Gerard Piqué en zona de descens.

Manso demana més verticalitat a l’FC Andorra per superar el Burgos, un dels rivals més incòmodes de la categoria

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