Bàsquet i vòlei

La primera cita del TIMXp, el TIM One Basket, acollirà aquest cap de setmana fins a 93 equips

L’empresa organitzadora ha canviat les dates per no coincidir amb els Jocs dels Petits Estats que el país acollirà a finals de mes

Per no coincidir amb els Jocs dels Petits Estats, enguany el TIMXp ha canviat les dates dels seus esdeveniments: el TIM One Basket es farà aquest cap de setmana; el TIM Two Basket serà el 17 i 18 de maig; el TIM Zero Voley el 21 i 22 de juny, i el TIM One Voley serà el 28 i 29 de juny.

Precisament avui ha tingut lloc la presentació de la primera cita, la qual donarà el tret de sortida aquesta tarda (16.00 hores) amb la participació de 93 equips, segons ha informat el CEO de l’empresa organitzadora, Manel Casas, acompanyat pel secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, i el president de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), Joaquim Tomàs.

– pendent d’ampliació –