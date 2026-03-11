La pista Àliga acull aquest dijous un supergegant corresponent al Campionat Nacional d’Andorra i un de cursa FIS

La pista Àliga serà demà escenari de la Copa Creand amb dues curses de supergegant, una que correspondrà al Campionat Nacional d’Andorra i una segona que serà cursa FIS. La cita donarà el tret de sortida a partir de les 09.45 hores amb la primera prova, tant en categoria femenina com masculina, i, en acabar, tindrà lloc la segona, també en dones i homes.
Després d’aquests Nacionals de velocitat vindran els de tècnica, que es disputaran a l’abril a la pista Esparver d’El Tarter. El 9 d’abril serà el Campionat Nacional d’eslàlom, mentre que el 10 serà de gegant. Abans, el 7 i el 8 d’abril, hi haurà dues curses FIS al Pas de la Casa, en eslàlom i en gegant.