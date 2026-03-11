Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Àlex Rius, a l’Àliga, fent d’obridor a la Copa del Món de velocitat disputat a Soldeu. | Origami / Òscar Rius
Esquí alpí

La pista Àliga acull aquest dijous un supergegant corresponent al Campionat Nacional d’Andorra i un de cursa FIS

La cita donarà el tret de sortida a les 09.45 hores amb la primera prova, tant en categoria femenina com masculina, i, en acabar, tindrà lloc la segona

La pista Àliga serà demà escenari de la Copa Creand amb dues curses de supergegant, una que correspondrà al Campionat Nacional d’Andorra i una segona que serà cursa FIS. La cita donarà el tret de sortida a partir de les 09.45 hores amb la primera prova, tant en categoria femenina com masculina, i, en acabar, tindrà lloc la segona, també en dones i homes.

Després d’aquests Nacionals de velocitat vindran els de tècnica, que es disputaran a l’abril a la pista Esparver d’El Tarter. El 9 d’abril serà el Campionat Nacional d’eslàlom, mentre que el 10 serà de gegant. Abans, el 7 i el 8 d’abril, hi haurà dues curses FIS al Pas de la Casa, en eslàlom i en gegant.

